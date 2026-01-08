Πλήθος διαδηλωτών κατέκλυσε το βράδυ της Πέμπτης μια μεγάλη οδική αρτηρία της βορειοδυτικής Τεχεράνης, κατά τη δωδέκατη ημέρα ενός κινήματος διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης του καθεστώτος στο Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη γνησιότητα των οποίων επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στις εικόνες αυτές διακρίνονται πολλοί διαδηλωτές πεζοί και άλλοι που κορνάρουν μέσα από αυτοκίνητα, να έχουν καταλάβει ένα μέρος της λεωφόρου Αγιατολάχ Κασανί, ενώ κρατούν τη σημαία με τον ήλιο και το λιοντάρι του Ιράν στη μέση της, αντί του συμβόλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Περσικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός του Ιράν και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέδωσαν επίσης εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Ισφαχάν, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, Ταμπρίζ στον βορρά και η ιερή πόλη Μασχάντ στα ανατολικά.

BREAKING: The Iranian anti-regime protesters in Tehran have now arrived to the Pirouzi street and are just a few hundred meters from the Central Command Staff of the IRGC near the Shahada Square in Tehran. It’s the IRGC’s headquarters for the Iranian capital city. pic.twitter.com/eE2I7YUOU5 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Αναφορές στο διαδίκτυο υποστηρίζουν, ότι διαδηλωτές κατά του καθεστώτος εισέβαλαν στην έδρα του κυβερνήτη στο Γκοργκάν, στο βόρειο Ιράν. Οι διαδηλωτές σε όλη τη χώρα ακούγονται να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της μοναρχίας Παχλαβί πριν από το 1979 και κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο γιος του αποθανόντος Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, είχε καλέσει απόψε σε διαδηλώσεις στους δρόμους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στην Τεχεράνη, όσο και σε άλλες πόλεις ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

BREAKING: Massive anti-regime protest have now also erupted in the city of Dezful in southwestern Iran. The Islamic regime’s security forces are stretched thin due to mass protests taking place in more than 100 cities now. pic.twitter.com/eZllxTRMRs — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Η εταιρεία παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks αναφέρει, ότι έχει εντοπίσει «εκτεταμένη διακοπή ρεύματος» στο Ιράν. Σε δήλωση της ομάδας αναφέρεται: «Τα ζωντανά μετρητικά στοιχεία δείχνουν, ότι το Ιράν βρίσκεται τώρα εν μέσω μιας πανεθνικής διακοπής ρεύματος στο διαδίκτυο. Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά από κλιμακούμενες ψηφιακές λογοκρισίες, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και παρεμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνεί σε μια κρίσιμη στιγμή».

Iranian anti-regime protesters have taken control of the central parts of town tonight. The Lion and Sun Flag is flying high and people are chanting “Long live the Shah” 🦁☀️ pic.twitter.com/mvqgZsIbOY — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί. Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Iranian anti-regime protesters set a vehicle belonging to the Islamic security forces on fire in Torbat-e-Jam. pic.twitter.com/r3EHHzH9Pp — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).