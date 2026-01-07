Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να αποφύγουν τη βία απέναντι στους διαδηλωτές, την 11η ημέρα ενός εκτεταμένου κινήματος αμφισβήτησης που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους. Οι τελευταίες εξελίξεις καταγράφονται από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατευνασμός και προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, γνωστός για τη μετριοπαθή του στάση, διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να μην λάβουν «κανένα μέτρο ασφαλείας απέναντι σε διαδηλωτές και πρόσωπα που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις», σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr.

Παράλληλα, τόνισε ότι «όσοι φέρουν πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και ματσέτες και επιτίθενται σε αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ταραξίες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη διάκρισης μεταξύ ειρηνικών διαδηλωτών και βίαιων στοιχείων.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί ύψωσε τους τόνους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί πιθανής στρατιωτικής επέμβασης αν υπάρξουν νεκροί διαδηλωτές, αλλά και την «υποστήριξη» του Μπενιαμίν Νετανιάχου προς το κίνημα διαμαρτυρίας.

Ο Χαταμί προειδοποίησε ότι το Ιράν θεωρεί τις δηλώσεις αυτές «απειλή» και δεν θα τις αφήσει αναπάντητες. «Αν ο εχθρός διαπράξει ένα λάθος, θα απαντήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα», δήλωσε, παραπέμποντας στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο.

Επεισόδια στο κέντρο της Τεχεράνης

Για πρώτη φορά από την έναρξη του κινήματος, σημειώθηκαν συγκρούσεις στο φως της ημέρας στο κέντρο της Τεχεράνης. Μέχρι τώρα, οι συγκεντρώσεις περιορίζονταν σε σποραδικά βραδινά επεισόδια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νοσοκομείο της πόλης επλήγη κατά λάθος από δακρυγόνα των δυνάμεων ασφαλείας, όπως ανέφερε το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Σπουδών της Τεχεράνης στο πρακτορείο Isna. Σήμερα, η κατάσταση στην πρωτεύουσα φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί, με τους κατοίκους να επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Μεγάλο Παζάρι υπό πίεση

Το κίνημα ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου σε αγορά κινητών τηλεφώνων και επεκτάθηκε στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, τον οικονομικό πνεύμονα της χώρας. Οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους διαμαρτυρόμενοι για τον υπερπληθωρισμό και την οικονομική ύφεση.

Χθες, Τρίτη, πραγματοποιήθηκε νέα απεργία, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν “Ελευθερία! Ελευθερία!” πριν διαλυθούν από δακρυγόνα. Ο σταθμός του μετρό στην περιοχή παραμένει κλειστός, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Κλιμάκωση των διαδηλώσεων στη δυτική χώρα

Το κύμα διαμαρτυριών έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 45 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, ιδιαίτερα στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου. Σε περιοχές όπως το Μαλεκσαχί, με έντονη κουρδική παρουσία, έχουν σημειωθεί φονικές συγκρούσεις τις τελευταίες ημέρες.

Αυξανόμενος απολογισμός θυμάτων

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι τουλάχιστον 27 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από πυρά ή άλλες μορφές βίας σε οκτώ επαρχίες, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 1.000. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 13 νεκρούς, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Πρόκληση για τον ανώτατο ηγέτη

Το νέο κύμα διαμαρτυριών, που ξεκίνησε με αφορμή την αύξηση του κόστους ζωής, αποτελεί τη σοβαρότερη κοινωνική αναταραχή μετά το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022-2023, που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Αν και μικρότερης κλίμακας, οι διαδηλώσεις συνιστούν σημαντική πρόκληση για τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989. Το Ιράν βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με τις συνέπειες του πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούνιο και την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.