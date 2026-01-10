Φλέγεται το Ιράν από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συμπληρώνουν δύο εβδομάδες. Γιατρός στην Τεχεράνη, ο οποίος μίλησε στο περιοδικό TIME υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι μόνο έξι νοσοκομεία στην ιρανική πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από σφαίρες».

Ο γιατρός ανέφερε ότι οι αρχές αφαίρεσαν σορούς από το νοσοκομείο την Παρασκευή. Όπως είπε, οι περισσότεροι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό έξω από αστυνομικό τμήμα στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου κατά τη μαρτυρία του δυνάμεις ασφαλείας «έριξαν με πολυβόλο» προς το πλήθος, με διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί «επί τόπου». Ακτιβιστές ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο συμβάν πυροβολήθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντως, την Παρασκευή έδιναν σαφώς χαμηλότερους αριθμούς νεκρών σε σχέση με την εκτίμηση του γιατρού, με την απόκλιση να αποδίδεται σε διαφορετικά κριτήρια καταγραφής. Η οργάνωση Human Rights Activist News Agency με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία καταμετρά μόνο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, ανέφερε περίπου 63 θανάτους.

A nationwide internet blackout was reported in Iran, internet monitoring group NetBlocks said, as protests over economic hardships continued around the country https://t.co/Sti1POOmTp pic.twitter.com/qmefuEUmra — Reuters (@Reuters) January 9, 2026

Η αναφορά για εκατοντάδες νεκρούς έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα το ιρανικό καθεστώς ότι θα «πληρώσει ακριβά» αν σκοτώσει διαδηλωτές, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους σε αυξανόμενους αριθμούς από τις 28 Δεκεμβρίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, άμεση πρόκληση προς την Ουάσινγκτον, με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από τις σκληρές δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που πλέον έχουν επεκταθεί σε σχεδόν όλες επαρχίες της χώρας, ξεκίνησαν ως αντίδραση στην οικονομία που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Πολύ γρήγορα, απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, με αιτήματα που φτάνουν έως την ανατροπή του αυταρχικού ισλαμικού καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν από το 1979, σε έναν πληθυσμό περίπου 92 εκατομμυρίων.

Παρότι οι συγκεντρώσεις έχουν περιγραφεί ως σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, με συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Θάνατος στον Δικτάτορα», έχουν αναφερθεί και περιστατικά βανδαλισμών σε κυβερνητικά κτίρια.