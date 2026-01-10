Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος εξτρέμ άφησε πίσω του το απογοητευτικό παρελθόν στη Βαρκελώνη και εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της Παρί Σεν Ζερμέν, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του τρεμπλ και φτάνοντας μια ανάσα από τη Χρυσή Μπάλα.

Με φόντο αυτή την εκτόξευση, η διοίκηση της Παρί ξεκίνησε επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους πέρα από το 2028, καταθέτοντας πρόταση που προβλέπει ετήσιες απολαβές περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, η απάντηση του παίκτη μόνο θετική δεν ήταν.

🚨EXCL:🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 | ❗️Comme évoqué par @FabriceHawkins, le PSG a formulé une offre de prolongation à Ousmane Dembélé ❌️ Selon nos informations, l’international français VA refuser la propositon du PSG 💰 Les parisiens proposent autour de 30M€ au Ballon d’Or 2025 qui en… pic.twitter.com/y8EJz9Zgqn — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 9, 2026

Όπως αναφέρει το «Foot Mercato», ο 28χρονος θεωρεί ότι το οικονομικό σκέλος δεν αντικατοπτρίζει την αγωνιστική του αξία και ζητά υπερδιπλασιασμό των αποδοχών του για να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Το μεγάλο αυτό χάσμα καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα δύσκολη, με τον Ντεμπελέ να ετοιμάζεται να απορρίψει επίσημα την πρόταση και την Παρί να καλείται να επανέλθει με σαφώς βελτιωμένους όρους αν θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.