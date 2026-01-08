Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το γαλλικό Σούπερ Καπ, επικρατώντας της Μαρσέιγ με 4-1 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το εντυπωσιακό 2-2 της κανονικής διάρκειας, στον τελικό που διεξήχθη στο Κουβέιτ.

Οι Παριζιάνοι μπήκαν δυνατά και πήραν προβάδισμα από νωρίς, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό. Η πίεση ψηλά έφερε το κλέψιμο, ο Βιτίνια έβγαλε κάθετη πάσα και ο Γάλλος εξτρέμ «κρέμασε» τον Ρούλι για το 1-0.

Η Μαρσέιγ αντέδρασε στο 76’, όταν ο Γκρίνγουντ κέρδισε πέναλτι και το μετέτρεψε σε γκολ, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση. Λίγα λεπτά αργότερα, οι Μασσαλοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή, με τον Πάτσο να στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από σέντρα του Τραορέ.

Η Παρί, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 95’, ο Ράμος, που είχε περάσει ως αλλαγή, σκόραρε με πλασέ στην κίνηση και έστειλε τον τελικό στα πέναλτι. Εκεί, ο Σεβαλιέ έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αποκρούοντας δύο εκτελέσεις και χαρίζοντας στην Παρί τον τίτλο.