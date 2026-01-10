Η Αστυνομία Θεσσαλονίκης εξιχνίασε υπόθεση αρπαγής 13χρονης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων σε βάρος της. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 24χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά τη δήλωση εξαφάνισης της ανήλικης, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της. Η 13χρονη βρέθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε να συνοδεύεται από τον 24χρονο.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η ανήλικη διέμενε στην οικία του δράστη, όπου τελέστηκαν γενετήσιες πράξεις. Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελίες, της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες.

Ο 24χρονος συνελήφθη και, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.