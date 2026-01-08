Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή και την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι γονείς από τη Μεσαρά Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται για βιασμό και κακοποίηση των παιδιών τους, ύστερα από την καταγγελία που υπέβαλε στις αρχές ο γιος τους.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή βία, απειλές και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο. Η μητέρα κατηγορείται για σωματική βία σε βάρος των παιδιών.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου παρευρέθηκαν μαζί τους στενοί συγγενείς, οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία να πιστέψουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με το patris, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο δικηγόρος τους ανέφερε ότι «δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες» και πως «υπάρχουν μάρτυρες και αποδεικτικά δεδομένα που θα καταρρίψουν τις αποδιδόμενες κατηγορίες». Όπως πρόσθεσε, αυτά θα τεθούν υπόψη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα κατά τις απολογίες των πελατών του.

Αντίστοιχα, ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για «συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα» που, όπως είπε, θα αποδείξουν ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν.

Οι καταγγελίες των παιδιών

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο γιος της οικογένειας μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 15 και 24 ετών, η δεύτερη εκ των οποίων αντιμετωπίζει νοητική υστέρηση. Εκεί κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν από λίγες ημέρες.

Μην αντέχοντας άλλο, τα δύο κορίτσια εξομολογήθηκαν όσα βίωναν στον μεγάλο τους αδελφό, ο οποίος ζει στο Λασίθι, και από κοινού προχώρησαν στην καταγγελία στις αρχές.

Ο πατέρας φέρεται επίσης να κατηγορείται ότι άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση. Η νεαρή γυναίκα γέννησε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος δόθηκε για υιοθεσία σε οικογένεια εκτός Κρήτης.