Μία σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, όπου, σύμφωνα με καταγγελίες, ένας πατέρας κακοποιούσε τις δύο κόρες του, αφήνοντας μάλιστα τη μία εξ αυτών έγκυο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Τρίτη. Τα δύο κορίτσια, ηλικίας 15 και 24 ετών, συνοδευόμενα από τον αδελφό τους, μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους τις βίαζε και τις κακοποιούσε συστηματικά.

Οι δύο γυναίκες, μη αντέχοντας άλλο τη φρίκη, ζήτησαν τη βοήθεια του αδελφού τους και μαζί προχώρησαν στην καταγγελία. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, ο πατέρας τους προέβαινε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος τους από το 2024 έως και πριν από λίγες ημέρες.

Ακόμη μεγαλύτερο αποτροπιασμό προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας φέρεται να άφησε έγκυο την 24χρονη κόρη του, η οποία πάσχει από νοητική υστέρηση. Η νεαρή γυναίκα γέννησε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε οικογένεια εκτός Κρήτης.

Συλλήψεις των γονιών μετά τις καταγγελίες

Μετά τις αποκαλύψεις, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας των παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε καταγγελία ότι και η μητέρα συμμετείχε στην κακοποίηση, προχωρώντας σε ξυλοδαρμό των παιδιών.

Σε βάρος του πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσια προσβολή, ενώ η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.