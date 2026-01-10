Όσα γνωρίζαμε για τις ελληνικές ταυτότητες αλλάζουν ριζικά, καθώς οι νέες ταυτότητες δεν αποτελούν πλέον ένα έγγραφο «δια βίου», αλλά ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο με ημερομηνία λήξης. Το νέο σύστημα ενισχύει την ασφάλεια και απλοποιεί τις συναλλαγές, ωστόσο απαιτεί από τους πολίτες να ενημερώσουν εγκαίρως τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΚΟ για να αποφευχθούν δυσκολίες στις καθημερινές τους υποθέσεις.

Το παραδοσιακό μπλε δελτίο σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν. Οι νέες ταυτότητες, που θυμίζουν πιστωτικές κάρτες, ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη προστασία. Διαθέτουν ενσωματωμένο τσιπάκι RFID για ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς γεωεντοπισμό και QR Code για άμεση επιβεβαίωση στοιχείων. Η διάρκεια ισχύος τους είναι δέκα έτη, ενώ η ημερομηνία έκδοσης και λήξης αναγράφεται ευκρινώς.

Γιατί προστέθηκε ημερομηνία λήξης

Η προσθήκη ημερομηνίας λήξης αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην ομαλή λειτουργία των συναλλαγών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Παράλληλα, φέρνει τη χώρα σε πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία των εγγράφων ταυτοποίησης.

Παραλαβή και ενημέρωση στοιχείων

Μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται. Η μη ενημέρωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, συμβόλαια ή πάγιες εντολές.

Ποιοι φορείς χρειάζονται ενημέρωση

Τράπεζες: Ενημέρωση στοιχείων μέσω e-banking ή σε κατάστημα.

Εργοδότης: Κατάθεση φωτοαντίγραφου στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Ενημέρωση σε συμβόλαια αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας ή ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Ανανεώστε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή σε φυσικό κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: Όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και φυσικό αέριο, ειδικά αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, με ανάρτηση φωτογραφίας στο προφίλ χρήστη.

Αυτόματη ενημέρωση δημοσίων υπηρεσιών

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας. Έτσι, οι συνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες λαμβάνουν τα νέα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη.

Η διαδικασία έκδοσης

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης επιλέγει την Αρχή Έκδοσης βάσει της διεύθυνσης διαμονής και των διαθέσιμων ημερομηνιών. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί έως και μία ώρα πριν από την προκαθορισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Κόστος έκδοσης

Το κόστος περιλαμβάνει ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) και ένσημο ΕΛΑΣ αξίας 0,50 ευρώ. Τα e-παράβολα πρέπει να εξοφληθούν πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο και να μεταφορτωθεί στο myphoto.gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του. Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη για δώδεκα μήνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κρατικές διαδικασίες.

Η έκδοση μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για πολίτες χωρίς πρόσβαση σε TAXISnet ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς. Αποτελείται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία και το ΑΦΜ του πολίτη.

Από τις 3 Ιουνίου 2025, ο ΠΑ θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες και έχει ήδη ενσωματωθεί στην ψηφιακή ταυτότητα του Gov.gr Wallet. Οι πολίτες μπορούν να τον ελέγχουν μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία υπόσχεται ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο απλή εξυπηρέτηση, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.