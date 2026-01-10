Οι επίμονες διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο για πολλούς πολίτες. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα όχι μόνο να τις αποτρέψουν, αλλά και να ζητήσουν αποζημίωση εάν συνεχιστούν παρά τη ρητή τους αντίρρηση. Ο Νόμος 3471/2006 και το λεγόμενο «Μητρώο 11» θεσπίστηκαν ακριβώς για την προστασία των καταναλωτών.

Τι είναι το «Μητρώο 11»;

Το «Μητρώο 11» είναι ένας ειδικός κατάλογος στον οποίο οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να καταγράφουν τους συνδρομητές που δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η εγγραφή στο μητρώο είναι απλή και μπορεί να γίνει:

Μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου σας

Σε φυσικό κατάστημα

Τηλεφωνικά μέσω του πενταψήφιου αριθμού εξυπηρέτησης

Με email, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόχου

Προσοχή: Η εγγραφή δεν προστατεύει από κλήσεις που προέρχονται ή φαίνονται ότι προέρχονται από το εξωτερικό.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006:

Κλήσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (όπως αυτόματοι τηλεφωνητές, φαξ ή email) επιτρέπονται μόνο με ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή.

(όπως αυτόματοι τηλεφωνητές, φαξ ή email) επιτρέπονται του συνδρομητή. Κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση (π.χ. από τηλεφωνικά κέντρα) απαγορεύονται αν ο συνδρομητής έχει δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί.

(π.χ. από τηλεφωνικά κέντρα) αν ο συνδρομητής έχει δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί. Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν δωρεάν τις δηλώσεις στο «Μητρώο 11» και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των χρηστών.

Αποζημίωση – Τι δικαιούστε

Αν συνεχίζετε να δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις παρά την εγγραφή σας στο μητρώο:

Μπορείτε να διεκδικήσετε πλήρη αποζημίωση για κάθε ζημία που υφίσταστε, όπως έξοδα ή ενόχληση.

που υφίσταστε, όπως έξοδα ή ενόχληση. Δικαιούστε επίσης χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, με ελάχιστο ποσό 10.000 ευρώ, εκτός αν ζητήσετε μικρότερο ποσό.

Τι λένε τα δικαστήρια

Η πρόβλεψη για την ελάχιστη αποζημίωση των 10.000 ευρώ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Δικαιοσύνη:

Ορισμένοι δικαστές τη θεωρούν υπερβολική και αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας του Συντάγματος (άρθρο 25).

του Συντάγματος (άρθρο 25). Άλλοι τη χαρακτηρίζουν αναγκαίο μέτρο προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α του Συντάγματος).

Η απόφαση 564/2024 του Αρείου Πάγου έκρινε ότι το ελάχιστο ποσό των 10.000 ευρώ είναι συνταγματικό και απαραίτητο για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Τι πρέπει να κάνετε

Εγγραφείτε στο «Μητρώο 11» μέσω του παρόχου σας. Καταγράψτε κάθε ανεπιθύμητη κλήση σημειώνοντας ημερομηνία, ώρα και αριθμό. Υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Αν οι παραβιάσεις συνεχιστούν, συμβουλευτείτε δικηγόρο για να προχωρήσετε σε διεκδίκηση αποζημίωσης.

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι δικαίωμα. Μην επιτρέπετε οι διαφημιστικές κλήσεις να γίνονται καθημερινή ενόχληση. Το «Μητρώο 11» είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο – αξιοποιήστε το.