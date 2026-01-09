Σαφή βελτίωση κατέγραψε τον Οκτώβριο το εμπορικό ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσφέροντας στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τα πρώτα απτά στοιχεία υπέρ της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που δημοσιοποίησαν το Bureau of Economic Analysis και το Census Bureau, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ περιορίστηκε από τα 48,1 δισ. δολάρια στα 29,4 δισ., καταγράφοντας μείωση σχεδόν 19 δισ. μέσα σε έναν μήνα.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο σκέλος των αγαθών. Το έλλειμμα στο εμπόριο εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 19,2 δισ. δολάρια, στα 59,1 δισ., αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική υποχώρηση των εισαγωγών. Αντίθετα, στον τομέα των υπηρεσιών η εικόνα ήταν πιο ήπια, με το πλεόνασμα να μειώνεται οριακά κατά 0,4 δισ., στα 29,8 δισ. Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό ισοζύγιο παρουσιάζει μια ξεκάθαρη διόρθωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές των ΗΠΑ ανήλθαν στα 302 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 7,8 δισ. σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, γεγονός που δείχνει ότι η εξωτερική ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα διατηρείται. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11 δισ. δολάρια, στα 331,4 δισ., εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την αυστηρότερη δασμολογική πολιτική και τα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο.

Για τον Λευκό Οίκο, τα στοιχεία αυτά έχουν έντονη πολιτική σημασία. Η μείωση του ελλείμματος συμπίπτει χρονικά με την ενίσχυση της γραμμής των δασμών και των εμπορικών φραγμών, τους οποίους η διοίκηση Τραμπ παρουσιάζει ως εργαλείο επαναπατρισμού της παραγωγής και της προστιθέμενης αξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός ότι οι εισαγωγές περιορίζονται ενισχύει το επιχείρημα ότι τα μέτρα αρχίζουν, έστω και βραχυπρόθεσμα, να επηρεάζουν τις εμπορικές ροές.

Το timing των στοιχείων είναι κρίσιμο. Έρχονται λίγες ημέρες πριν από την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο καλείται να αποφανθεί για τη νομιμότητα των δασμών που επιβλήθηκαν μέσω διαδικασίας «έκτακτης ανάγκης», παρακάμπτοντας τη συνήθη κοινοβουλευτική οδό. Περισσότερες από χίλιες αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τα όρια των προεδρικών εξουσιών στην εμπορική πολιτική και τη χρήση εξαιρετικών μέτρων για την επιβολή ευρείας κλίμακας δασμών.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο επικυρώσει το νομικό πλαίσιο που επέλεξε η κυβέρνηση Τραμπ, το στοιχείο του Οκτωβρίου θα λειτουργήσει ως ισχυρό πολιτικό «όπλο»: όχι μόνο οι δασμοί θα θεωρηθούν θεσμικά νόμιμοι, αλλά θα εμφανίζονται και ως αποτελεσματικοί. Αντίθετα, μια αρνητική απόφαση θα ανοίξει περίοδο αβεβαιότητας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ολόκληρη την αρχιτεκτονική της πρόσφατης εμπορικής πολιτικής και δημιουργώντας παράλληλα το σύνθετο ζήτημα των πιθανών επιστροφών δασμών.

Παρά τη θετική εικόνα, παραμένει ανοικτό το ερώτημα της βιωσιμότητας αυτής της τάσης. Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι μέρος της μείωσης των εισαγωγών μπορεί να οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες, όπως η επιβράδυνση της εσωτερικής ζήτησης ή η πρόωρη πραγματοποίηση εισαγωγών τους προηγούμενους μήνες, πριν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο κίνδυνος είναι η συμπίεση των εμπορικών ροών να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές, με αναζωπύρωση του πληθωρισμού και δυνητικά υφεσιακές επιπτώσεις.

Προς το παρόν, πάντως, τα στοιχεία του Οκτωβρίου προσφέρουν στην κυβέρνηση Τραμπ μια ευνοϊκή εικόνα: το εμπορικό έλλειμμα μειώνεται και οι δασμοί δείχνουν να επηρεάζουν ουσιαστικά τους εμπορικούς όγκους. Το αν αυτή η εικόνα θα παγιωθεί ή θα αποδειχθεί πρόσκαιρη, θα κριθεί τόσο στις αίθουσες του Ανώτατου Δικαστηρίου όσο και στις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας τους επόμενους μήνες.