Jay-Z, της Beyoncé, του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζου και του νεαρού Αργεντινού Στον σύγχρονο κόσμο του ποδοσφαίρου οι διαδρομές δεν είναι πάντα ευθείες. Κάποιες φορές περνούν από ένα στούντιο στο Λος Άντζελες, από επιχειρηματικά γραφεία στη Νέα Υόρκη, από μια επαρχία της Αργεντινής και μπορεί να καταλήξουν… στη Λεωφόρο. Εκεί ακριβώς συναντιούνται τα ονόματα του, της, του, τουκαι του νεαρού Αργεντινού Σαντίνο Αντίνο

Η σύνδεση μοιάζει αταίριαστη, αλλά είναι απολύτως λογική με βάση τη νέα φιλοσοφία του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού management. Άλλωστε, η Roc Nation Sports International, το αθλητικό σκέλος της αυτοκρατορίας του Jay-Z, εκπροσωπεί τον Αντίνο εδώ και ένα μικρό χρονικό διάστημα και ψηφίζει… Παναθηναϊκό!

Γιατί Παναθηναϊκός και όχι Ρίβερ Πλέιτ

Η Roc Nation, μετά τη δυναμική είσοδό της στη Βραζιλία και τη Λατινική Αμερική, επανεξέτασε το ποδοσφαιρικό μέλλον του Αντίνο. Παρότι υπήρχε προχωρημένη διαπραγμάτευση με τη Ρίβερ Πλέιτ, η εκτίμηση ήταν ξεκάθαρη: στην Ευρώπη και ειδικά σε ένα κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, ο 20χρονος εξτρέμ μπορεί να έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, λιγότερη πίεση και πιο καθαρό δρόμο εξέλιξης.

Σε αντίθεση με το «βαρύ» περιβάλλον της Ρίβερ, όπου συχνά οι νεαροί χάνονται στον ανταγωνισμό, ο Παναθηναϊκός προσφέρει ρόλο, ευρωπαϊκή παρουσία και σταθερότητα στον ταλαντούχο Αντίνο. Ακριβώς αυτά που αναζητά ένα μεγάλο agency που επενδύει στο αύριο και όχι στο γρήγορο κέρδος.

Από το παγκόσμιο brand… στο χορτάρι

Η παρουσία της Beyoncé στο ίδιο επιχειρηματικό σύμπαν δεν είναι διακοσμητική. Το ζευγάρι Jay-Z – Beyoncé έχει μετατρέψει τη Roc Nation σε ένα σύγχρονο brand machine, όπου η εικόνα, οι σωστές επιλογές και η μακροχρόνια στρατηγική έχουν μεγαλύτερη αξία από το στιγμιαίο hype.

Και κάπως έτσι, ο Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορίας που ξεκινά από την Αργεντινή, περνά από τη διεθνή showbiz και φτάνει στην Αθήνα. Ένα ακόμα παράδειγμα ότι στο σημερινό ποδόσφαιρο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε καν όταν ο δρόμος οδηγεί στη Λεωφόρο.