Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του για τον Σαντίνο Αντίνο και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στην Αργεντινή, δίνει 8 εκ. ευρώ για να αποκτήσει το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Μάλιστα η διοίκηση της Γοδόι Κρουζ φέρεται να απάντησε και αυτή τη φορά αρνητικά, επιμένοντας στην πρόθεση μεταγραφής του 20χρονου εξτρέμ στη Ρίβερ Πλέιτ.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός όντως έχει ανεβάσει την προσφορά του, αλλά στα 6 εκ. ευρώ για το 80% του Αντίνο, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει στη Γοδόι Κρουζ ότι δεν πρόκειται να πει το “ναι” στη Ρίβερ Πλέιτ.