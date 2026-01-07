Ρεπορτάζ της «El Sol», ιστοσελίδας που εδρεύει στην περιοχή της Γοδόι Κρούζ, υποστηρίζει πως η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο–Ρίβερ Πλέιτ έκλεισε οριστικά, με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται τελικός προορισμός του παίκτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 20χρονος εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο «τριφύλλι», καθώς η ελληνική ομάδα κατέθεσε πρόταση ανώτερη από εκείνη της Ρίβερ. Παρότι ο Αντίνο δεν ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το αγωνιστικό σκέλος, αφού στη Ρίβερ υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός στη θέση του.

Ο Παναθηναϊκός, όπως σημειώνεται, του προσέφερε όχι μόνο καλύτερους οικονομικούς όρους, αλλά και προοπτική σταθερού χρόνου συμμετοχής και πρωταγωνιστικού ρόλου, στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της μετακόμισης στην Ελλάδα και της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το ρεπορτάζ τονίζει πως έτσι μπαίνει τέλος σε μία από τις πιο μακροχρόνιες και πολυσυζητημένες «σαπουνόπερες» της μεταγραφικής περιόδου. Η Γοδόι Κρουζ είχε φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τη Ρίβερ, ωστόσο η στάση του μάνατζμεντ του παίκτη, που από την αρχή πίεζε για μεταγραφή στην Ευρώπη, αποδείχθηκε καταλυτική και χάλασε οριστικά το deal με τους «Μιγιονάριος».