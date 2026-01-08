Ο διοικητικός ηγέτης της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΤYC Sports και αποκάλυψε, ότι έχει απορριφθεί η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο.

Παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία μεταγραφής του παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ. «Δεν πρόκειται να πουλήσουμε όλο το ποσοστό του Αντίνο, ενώ έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε την ομάδα με την οποία θα συνεργαστούμε. Η Γοδόι Κρουζ θέλει αυτή η ομάδα να είναι η Ρίβερ Πλέιτ. Έχουμε απορρίψει την πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης θέλει να πάει στη Ρίβερ, αλλά του λένε ότι μπορεί να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης ή στην Πρέμιερ Λιγκ», σχολίασε ο Μανσούρ.