Ζωντανά κτίρια, κβαντικοί υπολογιστές, ασφάλεια εκ σχεδιασμού, οικιακά ρομπότ κκαι ετοιμότητα για πανδημίες με την υποστήριξη της ΤΝ. Ευρωπαίοι ερευνητές αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και σχεδιάζουμε τις πόλεις μας το 2026. Καθώς τα όρια της επιστήμης συνεχίζουν να διευρύνονται, τα επόμενα χρόνια ίσως μας περιμένουν εκπλήξεις, όπως πόλεις που αυτοθεραπεύονται, ρομπότ με ενσυναίσθηση και πιο έξυπνα μέτρα προστασίας από μελλοντικές πανδημίες. Ακολουθούν πέντε προοπτικές από κορυφαίους Ευρωπαίους ερευνητές.

Φανταστείτε μια πόλη που έχει ζωντανά κτίρια: κατασκευές που απορροφούν τη ρύπανση καθώς οι πεζοί περνούν από δίπλα τους και που προσαρμόζονται ενώ αναπτύσσονται. Ο αρχιτέκτονας Phil Ayres πιστεύει ότι αυτό το όραμα δεν είναι καθόλου σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η κβαντική υπολογιστική προχωρά με σταθερά βήματα από το εργαστήριο στην καθημερινότητα. Η Ιταλίδα ηλεκτρολόγος μηχανικός Giulia Acconcia μάς εξηγεί πώς οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν περάσει από τη θεωρία στην πράξη – με σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των δεδομένων και την καινοτομία των μπαταριών.

Χημικές ουσίες που συναντώνται σε καθημερινά προϊόντα ενδέχεται, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάζουν σιωπηλά τον οργανισμό μας. Η Ολλανδή τοξικολόγος Majorie van Duursen, η οποία μελετά τους κινδύνους στην υγεία των γυναικών, εξηγεί το πώς το καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πιο έξυπνες προσωπικές επιλογές θα μπορούσαν να μετριάσουν τις μακροπρόθεσμες βλάβες.

Φανταστείτε ένα ρομπότ που βοηθά ένα ηλικιωμένο άτομο να ετοιμάσει ένα γεύμα, ανασηκώνει βαριά αντικείμενα ή αποσυναρμολογεί με ασφάλεια παλιές μικροσυσκευές. Ο Σλοβένος επιστήμονας ρομποτικής Δρ. Aleš Ude πιστεύει ότι τέτοια σενάρια δεν είναι τόσο υποθετικά όσο νομίζουμε. Ωστόσο, οι βασικές προκλήσεις παραμένουν: να εφοδιάσουμε τα ρομπότ με το σωστό επίπεδο ενσυναίσθησης και κοινής λογικής.

Τι αναμένουμε μετά τον COVID-19; Η Ολλανδή ιολόγος Marion Koopmans υποστηρίζει ότι η επαγρύπνηση και η επιστήμη των δεδομένων και των πολιτών θα πρέπει να είναι τα κύρια εργαλεία του αγώνα της Ευρώπης κατά των μελλοντικών επιδημιών και εξηγεί γιατί οι πανδημίες είναι σπάνια προβλέψιμες.