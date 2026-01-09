Με ιογενή λοίμωξη ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος μίλησε δημόσια για την ξαφνική αδιαθεσία που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις εμφανίσεις του στο Nox με τον Χρήστο Μάστορα. Ο αγαπημένος ερμηνευτής εξήγησε ότι η λοίμωξη τον έχει καταβάλει πλήρως, με αποτέλεσμα –σε συνεννόηση με τους γιατρούς του– να πρέπει να παραμείνει σε απόλυτη ξεκούραση. Με μήνυμά του προς το κοινό, ζήτησε συγγνώμη από όσους είχαν προγραμματίσει να τον δουν live, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει στη σκηνή μόλις αναρρώσει πλήρως.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο Nox γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενής λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ.»