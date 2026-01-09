Η συνεργασία της ποπ σταρ με την εταιρεία ξεκίνησε πριν από δεκαετίες και συνεχίζεται. Ο οίκος έχει σχεδιάσει κατά καιρούς κοστούμια για της περιοδείες της τραγουδίστριας και εκείνη παίρνει μέρος σε σποτ της φίρμας, για την προώθηση προϊόντων.

Αυτή τη φορά η διαφήμιση της «Dolce & Gabbana» αφορούσε δυο νέα αρώματα της εταιρείας: το «The One Eau de Parfum Intense» και το «The One for Men Parfum». Η Μαντόνα δέχτηκε να πρωταγωνιστήσει και στα 67 χρόνια της, δείχνει ότι παραμένει λαμπερή, όπως τότε που μεσουρανούσε στη δισκογραφία με τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη.

Στο κινηματογραφικό διαφημιστικό, υπό τους ήχους του διάσημου τραγουδιού «La Bambola», η Μαντόνα γίνεται το μήλον της Έριδος μεταξύ δύο ανδρών, ο ένας εκ των οποίων είναι ο Κουβανός ηθοποιός Alberto Guerra. Οι δημιουργικοί διευθυντές της μάρκας, Stefano και Domenico, οι οποίοι είναι επίσης φίλοι με τη Μαντόνα, βρίσκουν τη βασίλισσα της ποπ ως μόνιμη πηγή έμπνευσης.

Στο διάρκειας ενός λεπτού βίντεο, η Μαντόνα, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται με εσώρουχα, ξαπλώνει στο κρεβάτι με τους νεαρούς για μια προκλητική σκηνή με δεμένα μάτια και δαντελένια εσώρουχα, ενώ ζωγραφίζει γυμνό τον έναν εξ αυτών.

Το ποπ είδωλο φόρεσε για πρώτη φορά τη μάρκα το 1991 και έγινε το πρόσωπο πολλών διαφημιστικών καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοσημείωτης σειράς 2010/2011 που γυρίστηκε από τον Steven Klein, η οποία βασίστηκε στον ιταλικό νεορεαλισμό και την προσωπικότητα της ίδιας της Madonna.