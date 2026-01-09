Ο Χιου Λόρι, ο εμβληματικός «Dr. House», ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας σειράς Dig, μιας φιλόδοξης παραγωγής που συνδυάζει αρχαιολογικό μυστήριο με καυστικό χιούμορ.

Η σειρά βασίζεται στο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα Excavations της Κέιτ Μάγιερς και αρχικά αναπτύχθηκε για την αμερικανική streaming πλατφόρμα Peacock. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Universal Television, γεγονός που εγγυάται υψηλή ποιότητα και παγκόσμια διανομή.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η επανένωση των εκτελεστικών παραγωγών Έιμι Πόλερ και Μάικ Σουρ, του επιτυχημένου διδύμου πίσω από τη βραβευμένη σειρά Parks and Recreation. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κοινή τους δουλειά εδώ και δέκα χρόνια, με φόντο τα αρχαία τοπία και τα ιερά της Ελλάδας.

Η Έιμι Πόλερ θα έχει διπλό ρόλο, καθώς εκτός από παραγωγός θα πρωταγωνιστεί στη σειρά δίπλα στον Χιου Λόρι. Το σενάριο, συνυπογεγραμμένο από τον Σουρ και την Πόλερ, αναμένεται να διατηρήσει το γνώριμο ύφος τους, συνδυάζοντας συναίσθημα, λεπτό χιούμορ και δόσεις παραλόγου.

Η υπόθεση του Dig

Η πλοκή εκτυλίσσεται σε έναν αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα και ακολουθεί τέσσερις γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε κρίσιμες καμπές της προσωπικής τους ζωής. Όταν όμως η ομάδα ανακαλύπτει ένα θαμμένο μυστικό ικανό να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για την Ιστορία, η ακαδημαϊκή έρευνα μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη διεθνή συνωμοσία.

Ο ρόλος του Χιου Λόρι

Ο Χιου Λόρι υποδύεται τον Νέβιλ, έναν κλασικό Βρετανό καθηγητή με βαθιά και ειλικρινή αγάπη για την αρχαιολογία. Πιστός στις «παλιές αξίες» του επαγγέλματός του, θεωρεί τον εαυτό του απαραίτητο μέντορα της ομάδας — κάτι που αναμένεται να δημιουργήσει άφθονες κωμικές συγκρούσεις με τις τέσσερις πρωταγωνίστριες.

Γιατί Ελλάδα;

Για τη χώρα μας, το Dig αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιβεβαίωση της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Με γυρίσματα σε πραγματικούς αρχαιολογικούς χώρους και «ιερά τοπία», η σειρά φιλοδοξεί να προσφέρει αυθεντική μεσογειακή αισθητική, συνδυασμένη με ένταση και μυστήριο υψηλών προδιαγραφών.

