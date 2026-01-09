Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Eurojackpot οι εξής: 1, 17, 19, 25 και 41 και Τζόκερ οι αριθμοί 6 και 12.
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Eurojackpot οι εξής: 1, 17, 19, 25 και 41 και Τζόκερ οι αριθμοί 6 και 12.
|Σύνταξη +50% για όσους χρειάζονται βοήθεια καθημερινά – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
|Μεγάλη επιδότηση για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι δικαιούνται έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο
|Υπουργείο Ανάπτυξης για Mercosur: Τα 21 ελληνικά προϊόντα που προστατεύονται – Αγρότες και μικρές επιχειρήσεις κερδισμένοι
|Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν – Όλες οι παγίδες, χρήσιμος «οδηγός» για τους καταναλωτές
|Ανατροπή στα διαβατήρια: Μπλόκο στην έκδοσή τους χωρίς νέες ταυτότητες – Η ημερομηνία «σταθμός»
|Μυστικά πριν την σύνταξη: Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών
Ακινητοποιήθηκε στις 18:26 η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό […]
«Στις 3 Ιανουαρίου η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι πατέρας είναι ο ίδιος μας ο πατέρας», δήλωσε.
Το συλλαλητήριο έχει αποφασιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επαφών
Σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο Buongiorno του MEGA
Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (8/1), σε Λύκειο σε περιοχή του Πύργου, ένας 17χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα. Έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής έφερε στην κατοχή του ένα μαχαίρι – πεταλούδα, το οποίο και κατασχέθηκε. Σύμφωνα με το tempo24, συνελήφθη και η […]