Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Eurojackpot οι εξής: 1, 17, 19, 25 και 41 και Τζόκερ οι αριθμοί 6 και 12.