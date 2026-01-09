Δικογραφία σχηματίστηκε για το περιστατικό κατά το οποίο αγρότες μπήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ στην εθνική οδό, στη Νεμέα, σε σημείο με στροφή και περιορισμένη ορατότητα, έκανε γνωστό μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Η κα Δημογλίδου έκανε λόγο για παράνομες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι στην ίδια περιοχή υπήρχε ήδη άλλο αγροτικό μπλόκο και ότι αντίστοιχο περιστατικό δεν σημειώθηκε σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.

Επιπλέον είπε πως τα βασικά πρόσωπα που συμμετείχαν έχουν ταυτοποιηθεί και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.