Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικά έτοιμο» για οριστικοποίηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, κατά τις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο πλευρών στο Παρίσι συζητήθηκαν «πολύπλοκα ζητήματα» που αφορούν το υπό διαμόρφωση πλαίσιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία, και αναμένουμε σχόλια σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.