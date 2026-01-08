Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο Ρώσου δημοσιογράφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του στο Παρίσι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο 38χρονος Εβγκένι Σ., Ρώσος δημοσιογράφος που είχε καταφύγει στη Γαλλία, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου 2026, στο Μεντόν, στα νοτιοδυτικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στον δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του, πιθανότατα μετά από πτώση από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας, ύψους περίπου 20 μέτρων. Το γραφείο του εισαγγελέα της Ναντέρ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το σημείωμα και οι τελευταίες του ημέρες

Ο 38χρονος, που εργαζόταν μέχρι το 2024 για το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Otkrytie Media, φέρεται να είχε εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο πριν από τον θάνατό του, έστειλε στους οικείους του μια επιστολή αυτοκτονίας.

Στο σημείωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέφερε ότι υπήρξε θύμα εκτεταμένης διαδικτυακής επίθεσης, υποστηρίζοντας πως όλοι οι λογαριασμοί του είχαν παραβιαστεί – ακόμη και εκείνοι στο Telegram και στο κινητό του τηλέφωνο.

«Είμαι ο μόνος υπεύθυνος για τον θάνατό μου. Καταλαβαίνω ότι απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους. Δεν έχω δικαιολογίες, εκτός από το ότι δεν ήθελα να βλάψω κανέναν», φέρεται να έγραψε ο δημοσιογράφος. Στο τέλος του σημειώματος προσθέτει: «Ποτέ δεν εργάστηκα για τα συμφέροντα της Ρωσίας και ποτέ δεν προσλήφθηκα από κανέναν».

Μαρτυρίες και αντιδράσεις

Φίλος του, που επικοινώνησε μαζί του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, δήλωσε ότι η ψυχική του κατάσταση είχε επιδεινωθεί. «Δεν ήταν ο εαυτός του. Φαινόταν να είναι σε παράνοια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέρος ενός ανησυχητικού φαινομένου

Το τραγικό συμβάν προστίθεται σε μια σειρά ανεξήγητων ή αμφιλεγόμενων θανάτων Ρώσων δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και αξιωματούχων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Το φαινόμενο έχει περιγραφεί από διεθνείς αναλυτές ως «Σύνδρομο αιφνίδιου ρωσικού θανάτου», που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.