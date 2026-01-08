Η ομάδα της Πάτρας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σαλόν και αποχαιρέτησε το BCL για τη σεζόν 2026/27, γνωρίζοντας δεύτερη ήττα στο Play–In με 82-92.

Ο Κούρο Σεγκούρα είδε τον Ρομπ Γκρέι να μάχεται με ένταση αλλά να είναι άστοχος, ενώ οι προσπάθειες του Κένταλ Κόουλμαν και του Σωτήρη Σταυρακόπουλου δεν αρκούσαν για να κρατήσουν την ομάδα ζωντανή στη διοργάνωση.

Από τη Σαλόν ξεχώρισαν οι Λιονέλ Γκοντού, Νέιτ Ντάρλινγκ, Ματέο Λερέι και Τζερεμάια Χιλ, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα τους στα TOP-16 του BCL.

Στα στατιστικά, οι Γάλλοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Προμηθέα (22-12 πόντοι), κυριάρχησαν στον αιφνιδιασμό (25-17) και στις δεύτερες ευκαιρίες (22-19, με 25 επιθετικά ριμπάουντ), ενώ υπερκέρασαν τους Πατρινούς στη ρακέτα (52-36 πόντοι).