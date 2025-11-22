Ο Άρης επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη επί του Προμηθέα με 96-80, σε μια αναμέτρηση που κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο και απέδειξε την ισχύ της ομάδας του Ίγκορ Μίλιτσιτς τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ο αγώνας

Πρώτη περίοδος:

Ο Άρης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με Μήτρου Λονγκ, Τζόουνς, Νουά, Φόρεστερ και Χάρελ, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα 7-2 (3΄) χάρη σε όμορφες συνεργασίες. Ο Προμηθέας αντέδρασε με δύο τρίποντα και πέρασε μπροστά 7-8 (4΄). Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο και με σερί 10-2 έφτασαν στο 17-10 (7΄). Ο Γκρέι και ο Φόρεστερ έφεραν εναλλαγές στο σκορ, με τον Άρη να ισοφαρίζει 22-22 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Δεύτερη περίοδος:

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι, αλλά ο Άρης ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με σωστές επιθέσεις ξέφυγε 31-27 (14΄). Στη συνέχεια με τρίποντα και καρφώματα η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +17 (46-29, 19΄). Ο Προμηθέας αντέδρασε με δύο τρίποντα του Χάρις και μείωσε στα 10 (47-37) για το ημίχρονο.

Τρίτη περίοδος:

Οι Πατρινοί μπήκαν δυνατά και με σερί τρίποντων μείωσαν στους 2 πόντους (51-49, 23΄). Ο Άρης κράτησε την ψυχραιμία του και με τρίποντα του Χάρελ ανέβασε τη διαφορά στο +10 (59-49, 25΄). Με επιθετική ισορροπία και αποτελεσματική άμυνα η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξέφυγε 71-52 (29΄), κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 73-55.

Τέταρτη περίοδος:

Ο Προμηθέας ξεκίνησε με 4-0 (73-59, 32΄) αλλά ο Άρης απάντησε άμεσα, φτάνοντας ξανά στο +19 (81-62, 35΄). Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν με τρίποντα και επιθετικές επιλογές του Γκρέι (86-75, 38΄), όμως οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν σωστά τη διαφορά και έφτασαν στη νίκη με τελικό σκορ 96-80.

Τα δεκάλεπτα:

22-22, 47-37, 73-55, 96-80