Ιαπωνία κάνει ξανά το αδύνατο δυνατό στον χώρο της ηλιακής ενέργειας, παρουσιάζοντας σφαιρικά ηλιακά πάνελ από την εταιρεία Kyosemi Sphelar που δεν απαιτούν επίπεδη επιφάνεια για να λειτουργήσουν.

Αυτά τα πάνελ εκμεταλλεύονται πλήρως την ηλιακή ακτινοβολία από κάθε γωνία, καθώς ο ήλιος λάμπει από πολλαπλές κατευθύνσεις μέσα στη μέρα, σε αντίθεση με τα επίπεδα πάνελ που χάνουν ενέργεια όταν δεν είναι τέλεια ευθυγραμμισμένα.

Το αποτέλεσμα; Παράγουν 70% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια καταλαμβάνοντας 75% λιγότερο χώρο, χάρη στην οπτική συγκέντρωση που ενισχύει την απορρόφηση φωτός.

Η ιδέα του ηλιακού πάνελ γεννήθηκε το 1883 από τον Charles Fritts, με ένα άκαμπτο σχέδιο που περιοριζόταν σε σταθερές πηγές φωτός, χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες από διαφορετικές γωνίες ηλιακής πρόσπτωσης. Για πάνω από έναν αιώνα, μηχανικοί δοκίμασαν διάφορα σχήματα, αλλά η σφαιρική μορφή θεωρούνταν άπιαστο όνειρο λόγω κατασκευαστικών δυσκολιών. Η Kyosemi άλλαξε τα δεδομένα, παράγοντας μικροσκοπικά σφαιρικά κύτταρα που σπρώχνουν τα όρια της φυσικής, επιτρέποντας εγκατάσταση σε καμπύλες επιφάνειες όπως στέγες, παράθυρα ή ακόμα και μη τυπικούς χώρους.

Η εταιρεία διανέμει ήδη δείγματα σε βιομηχανικούς πελάτες, με πρώιμα projects να δείχνουν τεράστιες δυνατότητες για αστικά περιβάλλοντα όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, όπως σε πολυκατοικίες ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τα πάνελ αυτά αντιμετωπίζουν εμπόδια: αρχιτεκτονικά δεν ταιριάζουν εύκολα σε παραδοσιακά στέγαστρα, ενώ η σφαιρική δομή ανεβάζει τα κόστη παραγωγής λόγω πολυπλοκότητας. Παρά ταύτα, η εξοικονόμηση χώρου και η υψηλή απόδοση τα καθιστούν ιδανικά για καινοτόμες εφαρμογές, όπως σε κτίρια με μη συμβατικό σχεδιασμό ή σε χώρες με περιορισμένη διαθέσιμη επιφάνεια.