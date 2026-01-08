Δημοφιλή
Έρχονται τα ανθρωποειδή ρομπότ που θα μας απαλλάξουν από τις δουλειές του σπιτιού
Τα ανθρωποειδή οικιακά ρομπότ αποτελούν πλέον απτή πραγματικότητα στην παγκόσμια αγορά, διαθέσιμα με συγκεκριμένες τιμές και τεχνικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με την Precedence Research, η αξία της αγοράς αναμένεται να εκτοξευθεί από 14 δισ. δολάρια σήμερα σε πάνω από 70 δισ. δολάρια έως το 2034. Αυτά τα προηγμένα μηχανήματα υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που […]
Ένα νέο, ασυνήθιστο ουράνιο αντικείμενο ανακάλυψαν επιστήμονες – Τι είναι το Cloud-9
Καταγράφηκε με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble - Σε τι απόσταση βρίσκεται από τη Γη
Η Κίνα προσπερνά SpaceX και OpenAI στην κούρσα της Tεχνητής Nοημοσύνης
Ενώ οι επενδυτές περιμένουν τις γιγάντιες IPO της SpaceX και OpenAI, κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρωτοπορούν με λανσαρίσματα δισεκατομμυρίων στην Χογκ Κονγκ και την ηπειρωτική αγορά, εκμεταλλευόμενες την κρατική στήριξη του Πεκίνου. Αν μη τι άλλο ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός πυρετός για την τεχνητή νοημοσύνη ξεκινά το 2026 με κινεζική πρωτοκαθεδρία. Ενώ η Wall Street ετοιμάζεται […]
Το Jurassic Park είχε δίκιο: «Τα κουνούπια κρύβουν ολόκληρες βιβλιοθήκες DNA ζώων»
Μια απίστευτη ανακάλυψη από τη Φλόριντα δείχνει πώς τα ενοχλητικά κουνούπια μπορούν να γίνουν «βιολογικοί ντετέκτιβ» για την προστασία της φύσης, αποκαλύπτοντας ποικιλία ειδών με απλό αίμα. Η επιστημονική φαντασία του Jurassic Park, όπου κουνούπια «παγιδεύουν» DNA δεινοσαύρων από αίμα θηραμάτων, αποδεικνύεται πιο κοντά στην πραγματικότητα απ’ ό,τι νομίζαμε. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντας […]
Επανάσταση στις θεραπείες: Νέα τεχνολογία ενεργοποιεί γονίδια χωρίς να κόβει το DNA
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουαλίας αποκαλύπτουν μια ασφαλέστερη και πιο στοχευμένη μορφή γονιδιακής παρέμβασης που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης ασθενειών όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία