Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), όταν σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων στη Λαμία και σε περιοχές γύρω από την πόλη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο πεύκο που βρισκόταν στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του νοσοκομείου Λαμίας, έπεσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, άλλο δέντρο έπεσε στον δρόμο Λαμίας – Καρπενησίου, στη διασταύρωση για το Αμούρι, όπου επενέβησαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο του Αργυροχωρίου. Και σε αυτή την περίπτωση δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ο δυνατός αέρας έριξε επίσης δέντρα στην Ανθήλη, στην Αγριλιά, στο Λιανοκλάδι, στη Ροδωνιά Υπάτης, αλλά και μέσα στην πόλη της Λαμίας, στην οδό Υψηλάντη και στην οδό Αλύτρωτων Πατρίδων στη βόρεια πλευρά της πόλης.