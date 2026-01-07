Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί σύντομα με τον Ντόναλντ Τραμπ, πιθανότατα στην Ουάσιγκτον, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται στο Παρίσι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μετά το τέλος του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες, υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αποτραπεί μια νέα επίθεση από τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, δεν έχει ακόμη λάβει σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που σημειωθεί νέα ρωσική επίθεση.