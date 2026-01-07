Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντιμίτριεφ, απάντησε με ειρωνικό ύφος σε άρθρο της Wall Street Journal, γράφοντας στο X:

«Να αγοράσουμε τη Γροιλανδία με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας; Καινοτόμες γεωπολιτικές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

Το σχόλιο φαίνεται να αναφέρεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A), για τις πρόσφατες γεωπολιτικές κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε επιχειρηματικό πλαίσιο, σύμφωνα με το Sky News.

Buy Greenland with Venezuela oil? Innovative geopolitical M&A. https://t.co/rfu1KeNexq pic.twitter.com/ShH43Ujp64 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 7, 2026

Σύμφωνα με την αναφορά της WSJ, ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε κλειστή ενημέρωση τη Δευτέρα ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για άμεση εισβολή στη Γροιλανδία» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ως στόχο την αγορά της από τη Δανία».

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία «αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας» και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «συζητά μια σειρά από επιλογές για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής».