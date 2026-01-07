Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να «χτενίζει» την αγορά για ποιοτικές προσθήκες στη μεσοεπιθετική του γραμμή, με στόχο όχι μόνο την ενίσχυση στο παρόν, αλλά και τη δημιουργία βάσης με προοπτική. Το βάρος των «πράσινων» παραμένει στη δημιουργία, με τον Σαντίνο Αντίνο να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη σελίδα transferfeed, ένα ακόμη όνομα προστέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων. Ο λόγος για τον Ματέους Περέιρα της Κρουζέιρο, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Ολυμπιακό.

Ο 29χρονος επιτελικός μέσος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με τον βραζιλιάνικο σύλλογο, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί ελεύθερα το μέλλον του ενόψει καλοκαιριού. Παρά τη χρηματιστηριακή του αξία που αγγίζει τα 14 εκατ. ευρώ, η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερη.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Περέιρα προτάθηκε και στον ΠΑΟΚ, ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» δεν προχώρησαν, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη θέση στο ρόστερ τους είναι ήδη καλυμμένη.

🟢⚪ Matheus Pereira has been offered to Panathinaikos and Olympiacos, with neither club having responded yet.https://t.co/8k4l8vy4PP#Panathinaikos #SuperLeagueGR — TransferFeed (@transferfeedcom) January 7, 2026

Ο Περέιρα εντάχθηκε στην Κρουζέιρο το καλοκαίρι του 2024, έναντι ποσού που φέρεται να έφτασε τα 5 εκατ. ευρώ. Στα τέλη της περσινής χρονιάς το όνομά του συνδέθηκε έντονα με την Παλμέιρας, η οποία φέρεται να κατέθεσε πρόταση κοντά στα 12,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους, με την Κρουζέιρο να απαντά ζητώντας σχεδόν τα διπλά.