Η Μπράιτον αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» για την 21η αγωνιστική της Premier League, σε μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της σεζόν.

Ο Μπάμπης Κωστούλας είχε σημαντικές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι των «γλάρων» κόντρα στη Μπέρνλι, όπου ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός, μοίρασε την ασίστ στο δεύτερο γκολ της ομάδας και σκόραρε στο πρώτο μέρος, με το γκολ του να ακυρώνεται λόγω οριακής θέσης οφσάιντ.

Ωστόσο, ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, δεν συμπεριέλαβε τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στην αποστολή, προκαλώντας ερωτηματικά. Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «sussexexpress», ο λόγος της απουσίας είναι ένας μικροτραυματισμός, που καθιστά αμφίβολη και τη συμμετοχή του Κωστούλα στο επόμενο παιχνίδι του FA Cup με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο «Ολντ Τράφορντ», την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

