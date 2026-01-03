Ο Μπάμπης Κωστούλας γράφει το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αγγλία, καθώς βρίσκεται για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον σε αγώνα της Premier League.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής επιθετικός επιλέχθηκε από τον προπονητή του για την αναμέτρηση με την Μπέρνλι (3/1, 17:00), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής, παίρνοντας το «βάπτισμα του πυρός».

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Κωστούλας βλέπει τη δουλειά και την υπομονή του να ανταμείβονται, καθώς καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Η ενδεκάδα της Μπράιτον:

Φερμπρούχεν, Φαν Χέκε, Ντανκ, Καντιόγλου, Φέλτμαν, Αγιάρι, Γκρούντα, Ρούτερ, Γκόμεζ, Μιτόμα, Κωστούλας.