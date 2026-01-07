Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης άφησε αιχμές για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη στάση του απέναντι στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Καιρίδη έγινε με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Γιάνη Βαρουφάκη. Ο βουλευτής σχολίασε χαρακτηριστικά: «Την είδα, αλλά με τον Άδωνι έχω πολλά με τα διεθνή, γιατί έχει έρθει και στα δικά μας χωράφια, διαβάζω διάφορες αναρτήσεις».

Στη συνέχεια, ο κ. Καιρίδης πρόσθεσε με νόημα πως «ο Άδωνις είναι πολύ καλός υπουργός Υγείας και έχει πολλή δουλειά στην υγεία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι είναι «πραγματικά αξιοθαύμαστος» για τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά στις αναρτήσεις του στο Χ (πρώην Twitter).

Όταν οι δημοσιογράφοι τον πίεσαν να επεκταθεί, απάντησε: «Άντε τώρα, με προκαλείτε. Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι στις αντιδράσεις, γιατί πάνω από όλα είναι το εθνικό συμφέρον. Όμως, ό,τι και να πούμε εμείς, λίγο μπορεί να επηρεάσει το διεθνές».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει η ψευδαίσθηση πως «η δική μου φωνή ή του Άδωνι ακούγεται στον Λευκό Οίκο», προσθέτοντας με αιχμή ότι «υπάρχει σε κάποιους ο μεγαλοϊδεατισμός ότι εάν τα πουν, ο Τραμπ θα τα λάβει υπόψη του. Ο Τραμπ δεν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε: «Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι και να παίζουμε το παιχνίδι που πρέπει – και βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σε δυσκολία – και άλλο να χειροκροτάμε».