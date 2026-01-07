Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες ο θάνατος ενός 17χρονου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από 16χρονο. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (07.01.2026) στον εισαγγελέα.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, φέροντας εμφανή σημάδια κακοποίησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας ότι τον χτύπησε «για μια κοπέλα».

Όπως μετέδωσε το Star, στο σημείο της τραγωδίας βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα: ο φίλος του 17χρονου και ένας φίλος του δράστη, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Η συμπλοκή φαίνεται να ξεκίνησε ύστερα από ένα προσωπικό μήνυμα που είχε αποστείλει ο 17χρονος στον 16χρονο, σχετικά με μια κοπέλα που επρόκειτο να συνάψει σχέση με το θύμα. Το μήνυμα ανέφερε: «Αν τα χαλάσεις με τον Α…. (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί».

Η μοιραία συνάντηση

Βάσει των στοιχείων της αστυνομικής έρευνας, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό, οι δύο ανήλικοι είχαν συναντηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, απέναντι από τη Μητρόπολη Σερρών. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν από τον δρόμο και κινήθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ακολούθησε έντονη λογομαχία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε βίαια στον 17χρονο, χτυπώντας τον επανειλημμένα. Το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, όμως δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόμενος αδιαθεσία, παρέμεινε στο υπόγειο, όπου έχασε τις αισθήσεις του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι συλλήψεις και η έρευνα

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε άμεσα τον 16χρονο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συνελήφθη επίσης η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά.

Οι αστυνομικοί έχουν εξασφαλίσει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος προέρχεται από μία οικογένεια χρηστών ναρκωτικών με τον πατέρα του να έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Έχει συλληφθεί και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, και θα οδηγηθεί και εκείνη στον εισαγγελέα σήμερα, όπως και ο 126χρονοε.

Ο 16χρονος έχει συλληφθεί άλλη μία φορά για ναρκωτικά – είχε εντοπιστεί να φέρει ναρκωτικά – ενώ ο αδερφός του φαίνεται πως έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές.

Η επιμέλεια του 16χρονου είναι υπό τον εισαγγελέα, καθώς οι δύο γονείς του είχαν κριθεί ακατάλληλοι.