Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από τον θάνατο ενός 17χρονου μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του, ύστερα από καβγά για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος, που έχει ήδη ομολογήσει την επίθεση, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν την Δευτέρα το βράδυ, από ένα κατάστημα κοντά στην Μητρόπολη Σερρών όταν ο 16χρονος βρήκε τον 17χρονο σε ένα κατάστημα και του ζήτησε να βγει έξω από το κατάστημα.

Στην συνέχεια, στα σκαλιά της εκκλησίας φέρεται να έδωσε τα φονικά χτυπήματα – και την αγκωνιά που του έδωσε στο κεφάλι. Στην συνέχεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνέχισε να τον χτυπά.

Έπειτα ο 17χρονος σηκώθηκε και πήγε με την παρέα του στο σπίτι του, με κανέναν να μην επικοινωνεί το γεγονός, ούτε από την παρέα του 17χρονου. Ο 17χρονος δεν μπόρεσε να μεταβεί στο σωμάτιό του, πήγε στο υπόγειο και την επόμενη μέσα η αδερφή του τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο, έχοντας καταλήξει από τα τραύματά του.

Νωρίτερα το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.

Αιτία, σύμφωνα με τον φερόμενο ως δράστη, ήταν ένα μήνυμα που έστειλε ο 17χρονος σε μία κοπέλα και τον 16χρονο να ζητά τον λόγο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατο του.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος προέρχεται από μία οικογένεια χρηστών ναρκωτικών με τον πατέρα του να έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Έχει συλληφθεί και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, και θα οδηγηθεί και εκείνη στον εισαγγελέα σήμερα, όπως και ο 126χρονοε.

Ο 16χρονος έχει συλληφθεί άλλη μία φορά για ναρκωτικά – είχε εντοπιστεί να φέρει ναρκωτικά – ενώ ο αδερφός του φαίνεται πως έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές.

Η επιμέλεια του 16χρονου είναι υπό τον εισαγγελέα, καθώς οι δύο γονείς του είχαν κριθεί ακατάλληλοι.