Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, η Πάτρα αποχαιρέτησε τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο. Από νωρίς, δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη.

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγός του, συντετριμμένη από τον πόνο, κατέρρευσε, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν να τη στηρίξουν. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με κλάματα και λυγμούς να κυριαρχούν καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Κατά την έξοδο του φέρετρου, παριστάμενοι φώναξαν το όνομά του, ενώ άλλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ακούστηκε μουσική, όπως είχε επιθυμήσει η οικογένεια, και ο Κώστας Μπασιλάρης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία συνοδεία κιθάρας και τραγουδιού, σε ένα ύστατο χαίρε γεμάτο πόνο αλλά και αγάπη.

Η υπόθεση του θανάτου του 30χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με τις έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του άγριου ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατό του.