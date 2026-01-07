Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, κατηγορούμενοι για επίθεση σε βάρος δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι τρεις ανήλικοι φέρεται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου επιτέθηκαν στους δύο συνομηλίκους τους τραυματίζοντας τους. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Το περιστατικό συνέβη, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πατρών Κλάου και παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται σε περιστατικά που αφορούν ανήλικους ενώ τα ακριβή αίτια της συμπλοκής παραμένουν ακόμα άγνωστα στις αρχές.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τέλος, την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.