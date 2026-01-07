Απαισιοδοξία φαίνεται να κυριαρχεί μεταξύ των Ελλήνων σε σχέση με τα προσωπικά οικονομικά τους για το 2026, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται αισιόδοξοι, ενώ τέσσερις στους δέκα αναφέρουν άγχος ή αβεβαιότητα για το οικονομικό τους μέλλον.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Revolut, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο για την οικονομική του κατάσταση. Παράλληλα, το 43% αναφέρει ότι βιώνει άγχος ή ανασφάλεια, ενώ ένα 11% παραδέχεται πως δυσκολεύεται να σημειώσει πρόοδο παρά τις προσπάθειές του. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά ενόψει του νέου έτους.

Από την άλλη πλευρά, το 40% των συμμετεχόντων δηλώνει πιο αισιόδοξο και προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Το 17% σκοπεύει να διαχειριστεί πιο ενεργά τα χρήματά του μέσω αποταμίευσης ή επενδύσεων, ενώ το 15% επικεντρώνεται στην προσωπική ανάπτυξη και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, επιδιώκοντας καλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές.

Η σημασία της αυτοπειθαρχίας

Όταν ρωτήθηκαν ποιος παράγοντας θα μπορούσε να συμβάλει περισσότερο στη βελτίωση των οικονομικών τους το 2026, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες ανέδειξαν την αυτοπειθαρχία ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο. Υπογράμμισαν τη σημασία της αποφυγής υπερβολικών δαπανών και της συνέπειας στους οικονομικούς στόχους.

Ένα ποσοστό 19% επισήμανε την ανάγκη για καλύτερη οικονομική εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα οικονομικά του. Επιπλέον, το 18% θεωρεί ότι μια εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης χρημάτων θα τους βοηθούσε να ελέγχουν τις δαπάνες, να αποταμιεύουν και να επενδύουν πιο αποδοτικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 10% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συνέβαλε στη μείωση των περιττών εξόδων, ενώ το 15% δηλώνει ότι θα εμπιστευόταν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο έξυπνη οικονομική διαχείριση.

«Τα προσωπικά κίνητρα και η αυτοπειθαρχία παραμένουν οι πιο ισχυροί παράγοντες της οικονομικής προόδου, αλλά η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο για να μετατραπούν οι σωστές προθέσεις σε ουσιαστικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Ignacio Zunzunegui, επικεφαλής ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη. Όπως πρόσθεσε, η εφαρμογή Revolut παρέχει εργαλεία ανάλυσης δαπανών, προϋπολογισμού, αποταμίευσης και επενδύσεων, διευκολύνοντας τους χρήστες να κατανοούν και να αξιοποιούν καλύτερα τα χρήματά τους.

Περικοπές και προτεραιότητες

Η ανάγκη για μείωση εξόδων παραμένει βασική προτεραιότητα για πολλούς Έλληνες το 2026. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι σχεδιάζουν περικοπές σε ορισμένες δαπάνες προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως στέγαση, λογαριασμούς και είδη διατροφής.

Το 36% σκοπεύει να μειώσει τις αγορές ένδυσης, ενώ το 31% θα περιορίσει μη απαραίτητες δαπάνες, όπως ταξίδια ή προϊόντα ομορφιάς. Το 30% αναφέρει ότι θα στραφεί σε φθηνότερα τρόφιμα, ενώ το 13% εκφράζει ανησυχία ότι ίσως χρειαστεί να περικόψει δαπάνες για την υγεία.

Παρά τις δυσκολίες, αρκετοί εξακολουθούν να θεωρούν κάποιες δαπάνες «απαραβίαστες». Το 21% δηλώνει ότι δεν θα μειώσει τα έξοδα που αφορούν τα παιδιά του, το 15% επιθυμεί να διατηρήσει τις ταξιδιωτικές του συνήθειες, ενώ το 12% δεν προτίθεται να περιορίσει τις εξόδους για φαγητό.

Συνολικά, το 20% πιστεύει ότι μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του με κάποια προσπάθεια, ωστόσο μόλις το 3% αισθάνεται πραγματικά σίγουρο ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες και τους στόχους του το 2026.