Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ταχύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 του Ομίλου Intrum, η χρήση του AI διευκολύνει τους πολίτες να συζητούν για τις οφειλές και τα οικονομικά τους.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε πανευρωπαϊκά, καταγράφει σημαντική αύξηση της εξοικείωσης και της εμπιστοσύνης των Ελλήνων απέναντι σε λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών που εξοφλούν έγκαιρα τις οφειλές τους βελτιώθηκε εντυπωσιακά, από 45% το 2023 σε 67% το 2025.

Ένας στους τρεις συμμετέχοντες δηλώνει ότι νιώθει πιο άνετα να μοιραστεί την οικονομική του κατάσταση με ένα AI bot παρά με άνθρωπο. Επιπλέον, το 38% θεωρεί ότι μια συνομιλία με ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης είναι λιγότερο επικριτική από εκείνη με ανθρώπινο εκπρόσωπο – ποσοστό αυξημένο κατά 10 μονάδες σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι το AI μπορεί να περιορίσει προκαταλήψεις στις πρακτικές είσπραξης οφειλών, καθιστώντας τη διαδικασία δικαιότερη. Ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία όπως το ChatGPT για την κατανόηση οικονομικών όρων, ποσοστό που προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ψηφιακή ωριμότητα και αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών

Η ανησυχία για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μειώνεται σταδιακά, με μόλις το 23% να τη θεωρεί σημαντικό πρόβλημα. Η έκθεση δείχνει και σημάδια ωριμότητας στη συμπεριφορά των καταναλωτών: οι αυθόρμητες online αγορές περιορίζονται, καθώς μόνο το 25% δηλώνει ότι αγοράζει παρορμητικά, έναντι 30% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Παράλληλα, το 15% αναγνωρίζει ότι η πίεση από τα πρότυπα των social media τους έχει οδηγήσει σε αγορές και πρόσθετες οφειλές, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική επιρροή του ψηφιακού περιβάλλοντος στις οικονομικές αποφάσεις.

Ευρωπαϊκές οικονομικές τάσεις και προοπτικές

Η έκθεση σημειώνει ότι, μετά από δύσκολα χρόνια, η ευρωπαϊκή οικονομία παρουσιάζει δειλά σημάδια ανάκαμψης, αν και με ανισότητες. Οι καταναλωτές εμφανίζουν μεγαλύτερη οικονομική αυτοπεποίθηση ως προς την κάλυψη βασικών εξόδων, αλλά εξακολουθούν να ανησυχούν για τη συνολική σταθερότητα.

Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με ιστορικά υψηλή απασχόληση λόγω αυξημένης συμμετοχής γυναικών, εργαζομένων άνω των 55 ετών και μεταναστών. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης, με λιγότερες κενές θέσεις και αυξημένη ανεργία σε ορισμένες χώρες.

Η αύξηση των μισθών ενισχύει την αγοραστική δύναμη, ενώ η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και η υποχώρηση του πληθωρισμού συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ζωής. Η ΕΚΤ και η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας έχουν μειώσει τα επιτόκια, ενώ άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, τα διατηρούν υψηλά.

Παρά τη βελτίωση της εμπιστοσύνης, το χάσμα μεταξύ νοικοκυριών που τα καταφέρνουν και όσων δυσκολεύονται διευρύνεται. Το αυξημένο κόστος στέγασης, ενέργειας και τροφίμων εξακολουθεί να πιέζει τα ευάλωτα νοικοκυριά, ιδίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Οι προοπτικές για το 2025 παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να υποχωρεί και οι μισθοί να αυξάνονται, η κατανάλωση στην Ευρώπη θα ενισχυθεί, αν και η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη και εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις.

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 βασίζεται σε απαντήσεις περισσότερων από 20.000 ερωτηθέντων σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, αποτυπώνοντας τις μεταβαλλόμενες στάσεις απέναντι στην οικονομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη.