Η Ρωσία «δεν θέλει ειρήνη» και για τον λόγο αυτό «πρέπει να ενισχύσουμε την Ουκρανία, ώστε να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τον εαυτό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με αντικείμενο την Άμυνα της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, στο Συμβούλιο θα συζητηθούν δύο βασικά ζητήματα: η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και η ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, με έμφαση στην εφαρμογή του χάρτη πορείας για την αμυντική ετοιμότητα έως το 2030.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, η Κάλας σημείωσε πως «ακούσαμε χθες από την αμερικανική πλευρά πως οι συζητήσεις είναι δύσκολες αλλά παραγωγικές». Πρόσθεσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποια θα είναι η έκβασή τους, ενώ προανήγγειλε συνομιλίες με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Ουκρανίας για το θέμα.

Ερωτηθείσα για την εμπιστοσύνη της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «οι Ουκρανοί είναι εκεί μόνοι τους. Αν ήταν μαζί με τους Ευρωπαίους, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δυνατοί. Αλλά εμπιστεύομαι ότι οι Ουκρανοί υπερασπίζονται τον εαυτό τους».

Η ίδια επισήμανε ότι η θέση της Ουκρανίας μπορεί να ενισχυθεί με δύο τρόπους: «με το να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων» και «με το να παρέχουμε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν και να υπερισχύσουν της Ρωσίας».

Χρηματοδότηση της Ουκρανίας και παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Αναφορικά με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και τη στάση του Βελγίου, που έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρήση τους ως πηγή χρηματοδότησης για την Ουκρανία, η Κάλας δήλωσε ότι «το Βέλγιο έχει θεμιτές ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους, αλλά όλα τα άλλα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμα να μοιραστούν αυτούς τους κινδύνους».

Όπως πρόσθεσε, «δεν πρόκειται να φύγουμε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο χωρίς αποτέλεσμα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».

Τέλος, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μείωσης του ρωσικού στρατού σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, η Κάλας υπογράμμισε ότι «αν πρόκειται να υπάρξει πίεση στον ουκρανικό στρατό, που δεν έχει εισβάλει σε κανέναν, τότε θα πρέπει επίσης να υπάρξει πίεση και στον ρωσικό στρατό».

«Ο ρωσικός στρατός είναι αυτός που αποτελεί κίνδυνο για όλους – όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για όλες τις γειτονικές χώρες της Ρωσίας», κατέληξε η Ύπατη Εκπρόσωπος.