Μια σειρά συνομιλιών που αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης του ψευτοϊερέα έφερε στο φως το Live News. Αφορούν μια Ελληνίδα καρκινοπαθή από τον Καναδά που πάνω στην απελπισία της, τον πίστεψε. Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ, ο ρασοφόρος κατάφερε να της αποσπάσει πάνω από 140.000 ευρώ και όταν έμαθε πως η 55χρονη πέθανε, έφτασε στο σημείο να πει πως αυτό έγινε επειδή ολοκλήρωσε την επίγεια αποστολή της.

Βασική επιδίωξη του ρασοφόρου ήταν η αγορά μίας έκτασης από τον ΟΣΕ. Μόνο που χρειάζονταν χρήματα.

Ακολουθούν οι διάλογοι:

Ψευτοπαπάς: Ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι πολύ σημαντικό, που ίσως και να είναι το πιο σημαντικό.

Καρκινοπαθής: Πείτε μου, Γέροντα.

Ψευτοπαπάς: Το κτήμα και το κτίριο ανήκει στον ΟΣΕ. Εμείς το έχουμε νοικιάσει με ένα δυνατό συμβόλαιο, το οποίο πάντα θα ανανεώνεται και θα παραμείνει πάντα δικό μας. Όμως επειδή υπάρχει διαμεσολαβητής για την ενοικίαση.

Καρκινοπαθής: Το πουλάνε;

Ψευτοπαπάς: Κοίταξε, αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι ο ΟΣΕ παραχωρεί κτίρια. Μήπως ο κύριος (…) μέσω του υπουργείου;

Καρκινοπαθής: Ναι, να τον ρωτήσουμε. Το καλό θα είναι να αγοραστεί το κτίριο. Να μείνει του Αγίου.

Ψευτοπαπάς: Αυτό θα είναι ευεργέτημα. Γιατί έχει χώρο και θα μπορούμε να κάνουμε 2–3 κελιά. Και γίνεται υπέροχο μοναστήρι, να μπορούμε να μένουμε κιόλας όλοι οι πατέρες εκεί.

Καρκινοπαθής: Τέλεια, ας βάλουμε μπρος τότε να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο.

Ήθελε να φαίνεται ο ιδιοκτήτης

Η γυναίκα του είχε ήδη στείλει χρήματα για την κατασκευή του αυτοσχέδιου ναού, αλλά ο ψευτοϊερέας ήθελε να φαίνεται ιδιοκτήτης και στα χαρτιά.

Ψευτοπαπάς: Τώρα, για έναν χρόνο δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο, δίνουμε 800 κάθε μήνα. Μετά τον Αύγουστο είναι 1.000.

Καρκινοπαθής: Ας μάθουμε, Γέροντα, αν μπορούμε να το αγοράσουμε. Να αποφύγουμε ενοίκια.

Ψευτοπαπάς: Ο Θεός και ο Άγιος θα μας ανοίξουν τον δρόμο. Όπως μας έδειξαν μέχρι τώρα και εκείνος θα ανοίξει τον δρόμο. Πάντως συζήτησέ το με τον κύριο (…).

Η καρκινοπαθής έχει πειστεί πλήρως, όπως φαίνεται από τα μηνύματα. Παρά τον Γολγοθά που ανεβαίνει κάνει ό,τι και όσα μπορεί.

Καρκινοπαθής: Γέροντα, ρώτησα έναν γιατρό που κατοικεί στην Αθήνα αν έχει έναν δικηγόρο που μπορεί να βοηθήσει.

Ψευτοπαπάς: Αχ, Κατερίνα μου, για πόσα τρέχεις.

Καρκινοπαθής: Για μένα, Γέροντα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αγοράσουμε το κτίριο. Με τη βοήθεια του Θεού και του Αγίου μπορεί, αν βρούμε τρόπο.

Ψευτοπαπάς: Έτσι πιστεύω. Πάντως, αν βρεθεί κάποιος να μιλήσει, είναι εύκολη η παραχώρηση. Και να κάνουμε κελιά εκεί που μένουμε, εδώ τώρα που νοικιάζουμε.

Καρκινοπαθής: Το ξέρω, Γέροντα, τέλειο θα ήταν.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται για μήνες. Ο ρασοφόρος δείχνει να ξέρει πως έχει βρει το άτομο που έψαχνε.

Ψευτοπαπάς: Μίλησα με τη δικηγόρο που εκπροσωπεί το σωματείο μας και έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να βρούμε άκρη για την αγορά. Η αρχική εικόνα δείχνει μεγάλη δυσκολία, αλλά ακόμα θέλει να το ψάξει για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα.

Καρκινοπαθής: Εντάξει, Γέροντά μου. Καλό θα ήταν ο δικηγόρος να έχει κάποιες σχέσεις με την κυβέρνηση για να βρούμε άκρη.

Ψευτοπαπάς: Τότε, καλή μου, χρειαζόμαστε δικηγόρο καλό, δυνατό. Να απευθυνθώ σε κάποιο επώνυμο μόνο. Δεν ξέρω — ό,τι μου πεις. Με την ολοκλήρωση του έργου θα ολοκληρωθεί η περιπέτειά σου. Θα το δεις. Πιστεύω δυνατά, το βλέπω μπροστά μου. Ο Άγιος περπατάει ζωντανός μέσα στο ναό. Όλοι μας το λένε.

Της «πουλούσε» ελπίδα

Σε κάθε τους διάλογο, σε κάθε μήνυμα που της έστελνε, ο ρασοφόρος προσπαθούσε να της «πουλήσει» ελπίδα. Να την πείσει πως θα ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας και θα γίνει καλά, αν όμως συνέχιζε να κάνει τα όσα της ζητούσε.

Ψευτοπαπάς: Έχω κι ένα ακόμα θαύμα του Αγίου μας, καλή μου Κατερίνα. Είμαι συγκλονισμένος.

Καρκινοπαθής: Μπράβο!

Ψευτοπαπάς: Και είμαι πολύ ευτυχής που με αξιώνει ο Θεός να επιτρέπει σε εμένα να κάνω τόσα για τον Άγιο. Ένας κύριος μας κάνει δωρεά 45 στρέμματα σε μια παραλία της Θήβας, προκειμένου να γίνει το μοναστήρι του Αγίου στο ψηλότερο μέρος του οικοπέδου και παράλληλα εκείνος έχει όραμα να κάνει κατασκηνώσεις ΑμεΑ. Την Τρίτη πάω στη δικηγόρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν ακόμα ένα μήνυμα του ψευτοπαπά, όταν έγραφε στην ομογενή πως βρέθηκε δωμάτιο για τη φιλοξενία καρκινοπαθών.

Ψευτοπαπάς: Βρέθηκε το πρώτο δωμάτιο φιλοξενίας καρκινοπαθών που έρχονται για χημειοθεραπεία. Μας παραχώρησε μια γιαγιά μια γκαρσονιέρα στο κέντρο της Αθήνας, 20 τ.μ., για να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η αρχή έγινε. Τώρα θέλει να τη φτιάξουμε και θα είναι έτοιμη για χρήση. Είδες, Κατερίνα μου; Ο Άγιος τα φανερώνει.

Καρκινοπαθής: Μπράβο, Γέροντά μου. Χαίρομαι πολύ.

Ψευτοπαπάς: Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε σύντομα και θα γίνει η αρχή γι’ αυτούς τους ανθρώπους.

Σε έναν άλλο διάλογο που έφερε στη δημοσιότητα το Live News αποδεικνύεται πως ο ψευτοϊερέας όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να αγοράσει την εκκλησία των Λιοσίων, έβαλε πλώρη για άλλο ακίνητο.