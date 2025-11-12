Ο ψευτοϊερέας κατηγορείται ότι εξαπάτησε μια 55χρονη ομογενή καρκινοπαθή από τον Καναδά, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά με πρόσχημα τη δημιουργία εκκλησίας.

Ο 46χρονος, που συνελήφθη μαζί με επτά ακόμη άτομα για διακίνηση ναρκωτικών, φέρεται να είχε πείσει τη γυναίκα να του στείλει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την ανέγερση ναού προς τιμήν του Αγίου Παρθενίου, προστάτη των καρκινοπαθών.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της μητέρας και της κόρης της 55χρονης, ο ιερέας προσέγγισε τη γυναίκα μέσω Facebook. Εκείνη, συγκινημένη από την ανάρτησή του και την πίστη της, αποφάσισε να συνεισφέρει οικονομικά στο έργο του, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθούσε και άλλους ασθενείς.

Η πρώτη δωρεά ανήλθε σε 120.000 ευρώ, ωστόσο ο ρασοφόρος συνέχισε να ζητά χρήματα. Η γυναίκα, που έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστευε πως η καλή της πράξη θα μπορούσε να φέρει ένα θαύμα και για την ίδια.

Η σχέση μέσω Facebook και η απογοήτευση

Η κόρη της 55χρονης περιέγραψε πως η μητέρα της γνώρισε τον ιερέα διαδικτυακά. «Η μαμά μου είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και είδε ανάρτησή του στο Facebook ότι ήθελε να χτίσει εκκλησία για τον Άγιο Παρθένιο. Του έστειλε μήνυμα και του είπε “εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα στην χτίσω την εκκλησία”», ανέφερε.

Με τον καιρό, η 55χρονη άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν είδε φωτογραφίες του ιερέα από το παρελθόν του, τον ρώτησε τι συνέβαινε. Εκείνος αντέδρασε έντονα, λέγοντας πως «στην προσωπική του ζωή δεν δίνει λόγο σε κανέναν». Από τότε η σχέση τους διακόπηκε σταδιακά.

Το τελευταίο μήνυμα της 55χρονης

Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που έστειλε στον ιερέα, η γυναίκα του γνωστοποιούσε ότι η υγεία της επιδεινωνόταν. Έγραφε πως είχε ήδη στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ και πως δεν μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει άλλα έργα πέρα από την εκκλησία. «Νόμιζα ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα Του. Όταν πήρα τα αποτελέσματα, κατάλαβα ότι δεν έγινε το θαύμα», σημείωνε συγκινημένη.

Οι μαρτυρίες της οικογένειας

Η μητέρα της 55χρονης επιβεβαίωσε ότι η κόρη της βρήκε τον ιερέα στο Facebook και συγκινήθηκε από την ιστορία του. «Ήταν άρρωστη και πίστευε πως βοηθώντας θα γινόταν καλά. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και την εκκλησία. Εκείνος την εκμεταλλεύτηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, «δεν την άφηνε ήσυχη, συνέχεια ζητούσε χρήματα. Ήθελε λεφτά για τα κάγκελα, για το πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου, για διάφορες ανάγκες. Η κόρη μου πίστευε πολύ, ήταν και απελπισμένη με την αρρώστια της».

Η συνάντηση και οι αποκαλύψεις

Η μητέρα της 55χρονης συνάντησε τον ιερέα φέτος στην Αθήνα, όταν ταξίδεψε από τον Καναδά. «Μου ζητούσε πάλι λεφτά, έλεγε πως ήθελε να φτιάξει τουαλέτα γιατί δεν είχε να πλύνει τη μητέρα του. Πέσαμε σε παγίδα», δήλωσε.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις και η προφυλάκιση του 46χρονου ρασοφόρου ήρθαν να επιβεβαιώσουν τους φόβους της οικογένειας. «Ο Θεός θα τον κρίνει για τις πράξεις του», είπε η μητέρα, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την εξαπάτηση που υπέστη η κόρη της και άλλοι πιστοί.