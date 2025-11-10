Στην ίδια εκκλησία που είχε διαμορφώσει ο 46χρονος αυτοανακηρυχθείς σε Αρχιεπίσκοπο των παλαιοημερολογιτών σε μία αποθήκη, που είχε μισθώσει από την ΓΑΙΟΣΕ στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας, λειτουργούσε και ο 40χρονος ρασοφόρος που συνελήφθη επίσης στη Ρόδο για την υπόθεση της διακίνησης κοκαΐνης.

Ο 40χρονος διαθέτει το βαθμό του επισκόπου των παλαιοημερολογιτών και λειτουργούσε κάτω από την επίβλεψη του youtuber αρχιεπισκόπου στον ίδιο ναό, τον οποίο χρησιμοποιούσαν παράλληλα ως «καβάτζα» για τα ναρκωτικά. Στην κατοχή του 40χρονου επισκόπου άλλωστε βρέθηκαν τα πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης. Και οι δύο ρασοφόροι βρίσκονταν σε καθημερινή βάση στον ναό του ναού Αγίου Παρθενίου στη Λιοσίων και ήταν γνωστοί στους κατοίκους της περιοχής.

Ο 40χρονος επίσκοπος ήταν το πρώτο μέλος την εγκληματικής οργάνωσης, που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Ρόδο. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τον είχαν θέσει σε στενή παρακολούθηση και τον ακινητοποίησαν στην περιοχή Φαληράκι της Ρόδου. Οι δύο σακούλες που κρατούσε στα χέρια του, περιείχαν 2,2 κιλά κοκαΐνης, τα οποία θα παρέδιδε σε συνεργό του. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και στην συνέχεια συνέλαβαν και τον 46χρονο youtuber αρχιεπίσκοπο.

Οι δύο ρασοφόροι που έκρυβαν ποσότητες ναρκωτικών ουσίες εντός του ναού και στην συνέχεια τις διακινούσαν ακόμα και σε πελάτες που έβρισκαν οι ίδιοι, δρούσαν κάτω από τις εντολές της 52χρονης αρχηγού και φέρεται να έκαναν μεγάλο τζίρο.

Την ίδια ώρα, οι δύο ρασοφόροι και ιδιαίτερα ο 46χρονος φέρεται να έχουν παραπλανήσει πολλούς πιστούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ανέφεραν μπορούσαν να λύσουν ακόμα μάγια. Πριν από περίπου 5 χρόνια και με κάθε επισημότητα ο αρχιεπίσκοπος και ο επίσκοπος έφεραν -όπως υποστηρίζουν- μέρος από τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου στον ναό της Λιοσίων.

Μάλιστα, σε όλα τα social media αναφέρεται, ότι στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Παρθενίου, προστάτου των καρκινοπαθών και της μαγείας, «φυλάσσεται απότμημα Ιερού λειψάνου από την δεξιά χείρα του Αγίου, καθώς και η θαυματουργή εικόνα».

Το προφίλ του toy 46χρονου