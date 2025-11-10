Στην ίδια εκκλησία που είχε διαμορφώσει ο 46χρονος αυτοανακηρυχθείς σε Αρχιεπίσκοπο των παλαιοημερολογιτών σε μία αποθήκη, που είχε μισθώσει από την ΓΑΙΟΣΕ στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας, λειτουργούσε και ο 40χρονος ρασοφόρος που συνελήφθη επίσης στη Ρόδο για την υπόθεση της διακίνησης κοκαΐνης.
Ο 40χρονος διαθέτει το βαθμό του επισκόπου των παλαιοημερολογιτών και λειτουργούσε κάτω από την επίβλεψη του youtuber αρχιεπισκόπου στον ίδιο ναό, τον οποίο χρησιμοποιούσαν παράλληλα ως «καβάτζα» για τα ναρκωτικά. Στην κατοχή του 40χρονου επισκόπου άλλωστε βρέθηκαν τα πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης. Και οι δύο ρασοφόροι βρίσκονταν σε καθημερινή βάση στον ναό του ναού Αγίου Παρθενίου στη Λιοσίων και ήταν γνωστοί στους κατοίκους της περιοχής.
Ο 40χρονος επίσκοπος ήταν το πρώτο μέλος την εγκληματικής οργάνωσης, που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Ρόδο. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τον είχαν θέσει σε στενή παρακολούθηση και τον ακινητοποίησαν στην περιοχή Φαληράκι της Ρόδου. Οι δύο σακούλες που κρατούσε στα χέρια του, περιείχαν 2,2 κιλά κοκαΐνης, τα οποία θα παρέδιδε σε συνεργό του. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και στην συνέχεια συνέλαβαν και τον 46χρονο youtuber αρχιεπίσκοπο.
Οι δύο ρασοφόροι που έκρυβαν ποσότητες ναρκωτικών ουσίες εντός του ναού και στην συνέχεια τις διακινούσαν ακόμα και σε πελάτες που έβρισκαν οι ίδιοι, δρούσαν κάτω από τις εντολές της 52χρονης αρχηγού και φέρεται να έκαναν μεγάλο τζίρο.
Την ίδια ώρα, οι δύο ρασοφόροι και ιδιαίτερα ο 46χρονος φέρεται να έχουν παραπλανήσει πολλούς πιστούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ανέφεραν μπορούσαν να λύσουν ακόμα μάγια. Πριν από περίπου 5 χρόνια και με κάθε επισημότητα ο αρχιεπίσκοπος και ο επίσκοπος έφεραν -όπως υποστηρίζουν- μέρος από τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου στον ναό της Λιοσίων.
Μάλιστα, σε όλα τα social media αναφέρεται, ότι στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Παρθενίου, προστάτου των καρκινοπαθών και της μαγείας, «φυλάσσεται απότμημα Ιερού λειψάνου από την δεξιά χείρα του Αγίου, καθώς και η θαυματουργή εικόνα».
Το όνομά του πρωταγωνίστησε από το 2000 και μετά στον χώρο της showbiz, με αποτέλεσμα να αποτελέσει το «κόκκινο πανί» για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας η οποία τον καθαίρεσε.
Ο ίδιος από ένα σημείο και μετά δήλωνε Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να ισχύει.
Ο 46χρονος σήμερα κατηγορούμενος φοίτησε στο Μέσο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Καλαμάτας και στη συνέχεια στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Δεν ήταν λίγες οι φορές όμως τα επόμενα χρόνια που επέλεξε να πετάξει τα ράσα για να ασχοληθεί αρχικά με το μόντελινγκ, κλείνοντας συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες σχεδιαστές. Τότε ήταν που είχε γίνει «μήλον της Έριδος» για εκπομπές lifestyle, που έδιναν μάχη ώστε να εξασφαλίσουν την παρουσία του στα πλατό τους. Ακολούθησε η μαγειρική, με επεισόδια μέσα από το δικό του κανάλι στο YouTube.
Μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να φτάσει τους 110.000 εγγεγραμμένους ακολούθους στο διαδικτυακό του κανάλι στο YouΤube, δείχνοντας τις δεινές μαγειρικές του ικανότητες με την ποδιά πάνω από τα ράσα και τις κουτάλες ανά χείρας. Την ικανότητά του στη μαγειρική είχε δείξει και σε Έλληνες ηθοποιούς, καθώς πριν από μερικά χρόνια είχε παρουσιάσει βιβλίο του με συνταγές στο «Σπίτι του Ηθοποιού».
Παρά την καθαίρεσή του, ο 46χρονος σήμερα κατηγορούμενος συνέχιζε να δηλώνει ιερέας και πολλές φορές εκπρόσωπος των Παλαιοημερολογιτών. Με τα χρήματα που έστειλε μία ομογενής, μετέτρεψε μία παλιά αποθήκη του ΟΣΕ σε εκκλησία. Μέσα, όπως αποκαλύπτεται, αποθηκεύονταν ποσότητες ναρκωτικών.
Ο ρασοφόρος ζητούσε οικονομική βοήθεια για να θεμελιωθεί ο πρώτος ναός για τον προστάτη των καρκινοπαθών. Μία ομογενής ευαισθητοποιήθηκε και ο 46χρονος έκανε λόγο τότε για θέλημα Θεού.
Γεννημένος στα Χανιά και μεγαλωμένος στη Μάνη και συγκεκριμένα στο χωριό Προάστιο έξω από την Καρδαμύλη, έλεγε πως αφιερώθηκε από νωρίς στην ιεροσύνη. Μεγάλος στόχος του, όπως έλεγε, ήταν να βοηθήσει με τις πράξεις του ώστε η εκκλησία να μείνει στον δρόμο του Θεού και στην υπηρεσία του λαού.
Τα τελευταία χρόνια είχε πάρει θέση για διάφορα θέματα της επικαιρότητας και είχε ταχθεί κατά των αντιδράσεων για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών.
Πλέον ο ρασοφόρος καλείται να δώσει απαντήσεις, κατηγορούμενος ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες. Τίποτα τα προηγούμενα χρόνια δεν παρέπεμπε σε αυτά που σήμερα του καταλογίζονται.