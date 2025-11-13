Η στρατηγική του παρέμεινε αμετάβλητη όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος ψευτοϊερέας επιχειρούσε να προσελκύσει πιστούς, να τους πείσει για τις καλές του προθέσεις και, τελικά, να αποκομίσει χρηματικό όφελος.

Τα κατάφερε, για παράδειγμα, με μια Ελληνίδα ομογενή από τον Καναδά, η οποία του απέστειλε πάνω από 140.000€ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων, αλλά και με πολλούς άλλους.

«Δεν έχει ίχνος καρκίνου»

Όπως μετέδωσε το Live News, ένα αγοράκι μόλις 2 ετών πριν από λίγα χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Οι γονείς του το πήγαν στο εκκλησάκι επί της Λιοσίων και συναντήθηκαν με τον ρασοφόρο. Μετά από σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, το παιδί έγινε καλά και ο ψευτοϊερέας μιλούσε για θαύμα.

«Αχ Κατερίνα, σήμερα έγινε άλλο θαύμα. Ένα παιδάκι 2,5 ετών με καρκίνο ήρθε την Κυριακή. Το σταύρωσα. Φόρεσα το μπλουζάκι του και πήγε τη Δευτέρα Ιταλία. Και οι γιατροί τρελάθηκαν. Δεν έχει ίχνος καρκίνου. Με πήραν σήμερα. Ούρλιαζαν οι γονείς του», έλεγε ο ίδιος στην 55χρονη από τον Καναδά.

Οι γονείς κατάλαβαν την αλήθεια πριν από λίγες μόνο μέρες, όταν με τη σύλληψη του ψευτοπαπά άρχισαν να θυμούνται εικόνες και διαλόγους.

«Έπασχε από μία σπάνια μορφή καρκίνου η οποία δεν είχε κάποια θεραπεία εδώ στην Ελλάδα και φεύγαμε στο εξωτερικό. Πήγαμε πρώτη φορά στη Νίκαια. Τον είδαμε τον ‘πατέρα’. Μπήκαμε στον ναό. (…) Μπορεί να κατηγορείται για ό,τι κατηγορείται αλλά το μέγα ‘κατηγορώ’ να ξέρετε ότι πρέπει να είναι αυτό. Δεν μπορεί στους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν, οι οποίοι ψάχνουν από κάπου… Το θέμα του πνευματικού είναι πολύ λεπτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πάνω στον πόνο του να θέλει να πιαστεί από κάπου… και να πηγαίνει ο καθένας με το παιδί του, με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, με τον οποιονδήποτε και να του παρουσιάζεις ας πούμε ένα δάχτυλο και να του λέει ‘προσκύνησε’», λέει η μητέρα του παιδιού στο MEGA.

«Όταν βγήκε όλο αυτό στο προσκήνιο έπαθα σοκ. Δηλαδή είπα δεν είναι δυνατόν Θεέ μου. Εγώ προσωπικά δεν έζησα κανένα θαύμα. Εμένα το παιδί μου σώθηκε γιατί παλέψαμε εμείς να το σώσουμε φυσικά. Σώθηκε χάρη σε αυτή την υπέροχη γιατρό».

Η ομογενής από τον Καναδά

Το 2018, η ομογενής από τον Καναδά μίλησε μαζί του και αποφάσισε να κάνει δωρεά επειδή ήθελε να θεμελιωθεί μία εκκλησία για τον προστάτη Άγιο των καρκινοπαθών.

«Δεν είμαι πλούσια, αλλά ήθελα να βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000€. Η εκκλησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ξεκινήσαμε».

Ο ψευτοϊερέας και η ομογενής επικοινωνούσαν τις περισσότερες φορές με μηνύματα. Η κόρη της ευεργέτιδας μπήκε στη διαδικασία να τα διαβάσει από το κινητό τηλέφωνο της μητέρας της, πριν από λίγες μόνο μέρες.

Όταν ο ρασοφόρος διαπίστωσε πως η βασανισμένη καρκινοπαθής είχε χρήματα, δεν σταμάτησε να της ζητάει περισσότερα, λέει η μητέρα και η κόρη της.

«Τότε, το παιδί μου ήταν άρρωστο και άκουσε πως ο Άγιος Παρθένιος είναι για τον καρκίνο και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, πάρα πολύ, ήταν και της εκκλησίας παιδί και την εκμεταλλεύτηκε ο ‘παπάς’. Αυτή είναι η υπόθεση».

«Αν ήταν εδώ σήμερα και τα έβλεπε όλα αυτά, θα ήταν έξαλλη, διαλυμένη»

Μιλώντας στο Live News, η κόρη της 55χρονης ανέφερε:«Αυτή η εκκλησία ήταν ο τρόπος της να προσφέρει στην κοινότητα, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αν ήταν εδώ σήμερα και τα έβλεπε όλα αυτά, θα ήταν έξαλλη, διαλυμένη. (…) Περιμένω επίσημα έγγραφα από την τράπεζα για να δω το ακριβές ποσό, πού έχουν πάει τα λεφτά. Μαθαίνουμε σταδιακά την αλήθεια».

«Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τη Μητρόπολη, τον δήμο για να δούμε πώς αυτή η εκκλησία μπορεί να παραδοθεί στους σωστούς ανθρώπους. Δεν θα ήθελα να γκρεμιστεί. Της πουλούσε ένα όνειρο που η μαμά νόμιζε θα μείνει για πάντα στην ελληνική κοινότητα, αλλά ήταν ένα όνειρο με ημερομηνία λήξεως».

Η μητέρα της 55χρονης ευεργέτιδας συνάντησε τον κατηγορούμενο ρασοφόρο το περασμένο καλοκαίρι, όταν ταξίδεψε από τον Καναδά στην Ελλάδα. Τόσο εκείνη όσο και η εγγονή της, που χθες παρουσίασε το διδακτορικό της για τον καρκίνο του μαστού, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν όλα όσα αποκαλύπτονται.