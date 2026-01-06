Η Κηφισιά, παρά τις δυσκολίες μετά τις αποχωρήσεις των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη, κατάφερε να γράψει ιστορία. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικράτησε με 1-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, με γκολ του Αμανί στο 81′, και εξασφάλισε για πρώτη φορά θέση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στον επόμενο γύρο, η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» το διάστημα 13-15 Ιανουαρίου.

Ο Βόλος είχε τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Αμπάντα στο 5′ και ο Ασεχνούν στο 10′ είχαν δυνατά σουτ και δοκάρια, ενώ και οι Κόμπα, Λεγκίσι και Χουάνπι απείλησαν την εστία της Κηφισιάς χωρίς να αλλάξει το σκορ.

Η Κηφισιά απάντησε με προσπάθειες του Πόμπο και σωστές επεμβάσεις του Ξενόπουλου, προτού ο Αμανί βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση