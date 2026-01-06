Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (6/1) η κλήρωση 3011 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από εννέα εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3011) του Τζόκερ είναι οι εξής: 4, 27, 29, 10, 19 και Τζόκερ ο αριθμός 12 και σημειώθηκε τζακ ποτ. Ετσι, 9.700.000 ευρώ τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 08/01/2026.

Επίσης, δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία. Τα δελτία παίχτηκαν στην Κοζάνη και στην Κέρκυρα.

Η διαλογή: