Γνωρίζατε ότι οι νέες ταυτότητες διαθέτουν πλέον ημερομηνία λήξης; Δεν αποτελούν πια έγγραφο «εφ’ όρου ζωής», αλλά ένα σύγχρονο εργαλείο που απαιτεί περιοδική ανανέωση. Παρότι το νέο σύστημα ενισχύει την ασφάλεια και διευκολύνει τις συναλλαγές, συνεπάγεται και μια πρακτική υποχρέωση: την ενημέρωση τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων και ΔΕΚΟ, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στις συναλλαγές.

Οι νέες ταυτότητες έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας και ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Περιλαμβάνουν έγχρωμη φωτογραφία υψηλής ανάλυσης και βιομετρικά στοιχεία, ενώ το ενσωματωμένο τσιπ RFID και ο κωδικός QR εξασφαλίζουν γρήγορη και ασφαλή ταυτοποίηση, χωρίς δυνατότητα γεωεντοπισμού. Η ημερομηνία έκδοσης και λήξης αναγράφεται ευδιάκριτα, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση.

Γιατί προστέθηκε ημερομηνία λήξης

Η προσθήκη ημερομηνίας λήξης αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη διευκόλυνση των συναλλαγών με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς. Παράλληλα, εναρμονίζει τη χώρα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία των εγγράφων ταυτοποίησης.

Τι να κάνετε μετά την παραλαβή

Μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους οργανισμούς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζονται. Η παράλειψη ενημέρωσης μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες σε τραπεζικές συναλλαγές, συμβόλαια και πάγιες εντολές.

Ποιοι φορείς χρειάζονται ενημέρωση

Τράπεζες: Ανανεώστε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή σε κατάστημα.

Εργοδότης: Καταθέστε φωτοαντίγραφο της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Ενημερώστε τα συμβόλαιά σας για αυτοκίνητο, υγεία, κατοικία ή ζωή.

Πάροχοι κινητής και Internet: Ανανεώστε τα στοιχεία ηλεκτρονικά ή με επίσκεψη σε κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο – κυρίως αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Όπως Viva Wallet και Revolut, με ανάρτηση φωτογραφίας στο προφίλ σας.

Αυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών με την έκδοση κάθε νέας ταυτότητας. Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι διασυνδεδεμένες λαμβάνουν τα νέα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη.

Η διαδικασία έκδοσης

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης επιλέγει την Αρχή Έκδοσης ανάλογα με τη διεύθυνση διαμονής και τη διαθεσιμότητα. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την αρμόδια αρχή έκδοσης.

Κόστος έκδοσης

Το κόστος περιλαμβάνει ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) και ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ. Τα e-παράβολα πρέπει να εξοφληθούν πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του. Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη για δώδεκα μήνες, ώστε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κρατικές διαδικασίες.

Η έκδοση μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για πολίτες χωρίς πρόσβαση σε TAXISnet ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς. Αποτελείται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία και το ΑΦΜ του πολίτη.

Από τις 3 Ιουνίου 2025, ο ΠΑ αναγράφεται στις νέες ταυτότητες και έχει ενσωματωθεί στην ψηφιακή ταυτότητα του Gov.gr Wallet. Οι πολίτες μπορούν να τον ελέγχουν μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία υπόσχεται ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο απλή εξυπηρέτηση, προσαρμόζοντας την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.