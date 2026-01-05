Ξεκίνησε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα, μετά τη βίαιη ανατροπή του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα εκτεταμένα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα.

Τη σύγκληση της συνεδρίασης ζήτησε το Καράκας, με τη στήριξη δύο μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Ρωσίας και της Κίνας. Στην επιστολή της 3ης Ιανουαρίου με την οποία αιτήθηκε τη σημερινή συνεδρίαση, η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι προχώρησαν σε σειρά «βίαιων, αδικαιολόγητων και μονομερών ένοπλων επιθέσεων» εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στη χώρα και ότι παραβίασαν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Γκουτέρες: «Ανησυχώ βαθύτατα για το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει» η επιχείρηση των ΗΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ. «Ανησυχώ βαθύτατα για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τον πιθανό αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», αναφέρει ο Γκουτέρες σε δήλωση του που παρέδωσε στο συμβούλιο ασφαλείας η επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Ο Γκουτέρες αναφέρει επίσης στη δήλωση του, ότι ανησυχεί, για το ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας το Σάββατο, δεν σέβεται του κανόνες του διεθνούς δικαίου. «Καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός φιλειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός», αναφέρει στην δήλωση του.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Τη δική του απάντηση στα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα έδωσε τη Δευτέρα, αναφερόμενος επανειλημμένα στην τήρηση του διεθνούς δικαίου ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς η χώρα μας είναι ένα από τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε «ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας».

Ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε, ότι «σήμερα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχουμε ξεχωριστή υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις αρχές και αξίες, οι οποίες για 80 χρόνια έχουν στηρίξει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο».

