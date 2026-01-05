Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε σήμερα ότι οι πρόσφατες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα «δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση» στη χώρα, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, υπενθύμισε ότι ο Νικολά Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη. Τόνισε ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου προσφέρουν μια ευκαιρία για δημοκρατική μετάβαση, η οποία θα πρέπει να καθοδηγηθεί αποκλειστικά από τον λαό της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρεται στη δήλωση που υιοθέτησαν οι 26 χώρες της ΕΕ – με εξαίρεση την Ουγγαρία. Ωστόσο, η Πίνιο απέφυγε να χαρακτηρίσει την αμερικανική δράση στη Βενεζουέλα ως «εισβολή», «επέμβαση» ή «επιθετική ενέργεια».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, σημείωσε ότι «ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός». Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και να ανοίξει τον δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τη νομιμότητα όσων εξελέγησαν δημοκρατικά και θεωρεί ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διάλογο για μια ειρηνική μετάβαση. Σε αυτόν τον διάλογο αναμένεται να συμμετάσχουν ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, που ζει εξόριστος στην Ισπανία, καθώς και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.