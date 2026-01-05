Λίγες εβδομάδες μετά τη βράβευσή του στη Ρουμανία ως κορυφαίος προπονητής, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την επικαιρότητα, αυτή τη φορά για μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δείχνει έμπρακτα ότι η σχέση του με τη Θεσσαλονίκη ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Όπως μεταφέρουν ρουμανικά Μέσα και κυρίως η ιστοσελίδα Fanatik, ο 56χρονος προπονητής σκέφτεται σοβαρά την αγορά κατοικίας στη συμπρωτεύουσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη ένδειξη του ισχυρού δεσμού που έχει χτίσει τόσο με την πόλη όσο και με τον ΠΑΟΚ, τον σύλλογο στον οποίο κατέγραψε τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας του.

Με περισσότερα από 300 παιχνίδια στον πάγκο του Δικεφάλου και δύο κατακτήσεις πρωταθλήματος, ο Λουτσέσκου έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον σύλλογο. Στη Ρουμανία γίνεται συχνά λόγος για έναν προπονητή που δεν ταυτίστηκε απλώς με μια ομάδα, αλλά με ολόκληρη την πόλη, κάτι που αποτυπώνεται και στο προσωνύμιο «Στρατηγός» που του έχουν αποδώσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ.

Κατά την πρώτη του θητεία (2017-2019), αλλά και μετά την επιστροφή του το 2021, ο Ρουμάνος τεχνικός διέμενε σε ενοικιαζόμενο σπίτι. Πλέον, όμως, εξετάζει σοβαρά την απόκτηση μόνιμης κατοικίας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και μακροχρόνιας παρουσίας στη Θεσσαλονίκη.

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του παίζει και η οικογένειά του. Τα παιδιά του, Μαριλού και Ματέι, επισκέπτονται συχνά την Ελλάδα με τις οικογένειές τους, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένας κοινός χώρος φιλοξενίας. Στόχος του Λουτσέσκου είναι το νέο σπίτι να αποτελέσει σημείο συνάντησης και αναφοράς για όλη την οικογένεια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον δεσμό του με τη Θεσσαλονίκη.